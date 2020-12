Ab sofort gilt eine Ausgangssperre

Darmstadt-Dieburg.Da die Inzidenz im Landkreis Darmstadt-Dieburg am Sonntag (20.) den dritten Tag in Folge über dem Wert von 200 lag, gilt ab Montag, 21. Dezember, ab 21 Uhr eine Ausgangssperre im gesamten Landkreis. Diese gilt zunächst bis einschließlich 8. Januar. Zwischen 21 und 5 Uhr ist damit das Verlassen der eigenen Wohnung nur aus wichtigen Gründen erlaubt. Personen, die keine eigene Wohnung im Kreisgebiet besitzen, ist der Aufenthalt im LaDaDi während dieses Zeitraums ebenfalls nur aus wichtigen Gründen erlaubt. Eine Durchfahrt durch den Landkreis ist erlaubt.

An den Weihnachtstagen und am Jahreswechsel gelten folgende Zeiten der Ausgangssperre: 24. Dezember, Heiligabend: ab 0 (25. Dezember) bis 5 Uhr; 25. und 26. Dezember (1. und 2. Weihnachtstag): 22 bis 5 Uhr; 31. Dezember (Silvester): 21 bis 5 Uhr

Zu den Ausnahmen von der Ausgangssperre zählt die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Es dürfen aber auch Menschen wegen medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen unterwegs sein. Dies gilt auch für die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, für die Begleitung und der Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, für die Begleitung Sterbender und die Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen. Darüber hinaus dürfen Tiere in diesem Zeitraum außerhalb der Wohnung versorgt werden und es ist möglich, in der Tierseuchenbekämpfung- und -prävention tätig zu sein. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen eine Bescheinigung auszustellen, damit diese nachweisen können, warum sie trotz Ausgangssperre unterwegs sind.

Zusätzlich zur Ausgangssperre darf bis zum 8. Januar auch tagsüber kein Alkohol im öffentlichen Bereich konsumiert werden. Auch der Verkauf von Alkohol zum sofortigen Verzehr ist nicht erlaubt.

