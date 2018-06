Anzeige

Bergstraße.Die Abendschule Heppenheim bietet wieder neue Kurse, um die wichtigsten Schulabschlüsse nachzuholen: Abitur, Fachhochschulreife, mittlere Reife und Hauptschulabschluss. Die neuen Kurse beginnen am 6. August, die Aufnahme der Studierenden hat schon begonnen. Interessenten sollten sich bis spätestens 15. Juni anmelden. An der Realschule kann sich anmelden, wer volljährig ist und einen Aufnahmetest in Deutsch besteht. Für den Gymnasialkurs sind die Mindestvoraussetzungen: guter Hauptschulabschluss beziehungsweise mittlere Reife, Berufsausbildung oder zwei Jahre Berufstätigkeit beziehungsweise Arbeitssuche. Für das Abendgymnasium finden Einstufungstests in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt. Als Vorbereitung gibt es auf der Homepage der Abendschule Übungs-Materialien. Der Besuch der Abendschule ist kostenfrei. red

Info: www.abendschule- heppenheim. de