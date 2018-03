Abgeordnete erwarten Harmonie in Berlin

Anzeige

Mit dem Mitgliederentscheid ist der Diskurs unter den Sozialdemokraten noch keineswegs vorbei. Die SPD habe seit den Zeiten unter Gerhard Schröder nichts mehr für die „kleinen Leute“ getan, klagt etwa Norbert Weinbach in einem offenen Brief an den kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden Olaf Scholz. Seit 52 Jahren ist der ehemalige Polizist aus Lorsch Mitglied der Partei, 34 Jahre davon war er kommunalpolitisch aktiv.

Er habe schon einmal über den Austritt aus der SPD nachgedacht, sich aber letztlich dagegen entschieden. „Wenn sich die SPD aber nicht ändert, wenn sie nicht wieder zu ihren alten Tugenden zurückkehrt, die auch in neuerer Zeit helfen könnten, unser Leben wieder lebenswert zu machen, werde ich tatsächlich austreten“, schreibt er. Es werde nicht ausreichend in den sozialen Wohnungsbau investiert, kritisiert er unter anderem. „Sie haben es nicht geschafft, die sachgrundlose Verlängerung von Arbeitsverträgen abzuschaffen. Was jetzt mit der Verkürzung auf 18 Monate erreicht wurde, hilft herzlich wenig“, schreibt er an Scholz. Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen fühlten sich verunsichert.

Christine Lambrecht ist wichtig, dass die SPD zwar mit den Koalitionspartnern kooperiert, dabei aber die Unterschiede zu ihnen herausstellt. „Ich glaube, die Menschen wollen, dass wir inhaltlich präziser sind“, sagt sie. Kompromisse seien immer geboten, aber erst, nachdem die Sozialdemokraten ihre Standpunkte klar formuliert haben.

Abschied vom Finanzressort

Während noch geklärt wird, welcher Genosse welches Ministeramt bekleiden wird, zeigt sich Lambrecht zufrieden mit ihrer Position als stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende für den Bereich Haushalt und Finanzen: „Das ist eine spannende Aufgabe, da kann ich mich absolut nicht beschweren.“

Noch völlig unsicher ist, wie es für Michael Meister, den christdemokratischen Bundestagsabgeordneten von der Bergstraße weitergeht. „Es zeichnet sich aber ab, dass sich meine Zeit im Finanzministerium dem Ende zuneigt“, sagt der Staatssekretär mit Blick darauf, dass das Ressort künftig von der SPD geführt werden soll. Davon abgesehen sei alles „völlig offen“.

Er hoffe, dass die SPD ihre Führungsschwäche nun überwunden hat. Allzu große Konflikte mit den Sozialdemokraten erwartet auch Meister vorerst nicht. „Wir haben ja für den Koalitionsvertrag bereits sehr tief verhandelt“, gibt er zu bedenken. Vor der neuen Regierung stünden nun dringliche Aufgaben – wie die Verabschiedung eines neuen Bundeshaushalts. Nach dem Brexit müssten außerdem die Europäische Union und Deutschlands Rolle darin neu definiert werden.

Hinzu kämen langfristige Aufgaben, etwa die Digitalisierung. Auch Meister findet, dass es für die drei Parteien im Regierungsbündnis nicht nur darum geht, gemeinsam zu regieren. „Es muss auch deutlich sein, wer welche Position hat. Wir müssen uns positiv von den anderen abgrenzen“, erwartet er von der Union.

