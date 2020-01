Abgeschleppt und nicht gestohlen

Bergstraße.Schnell aufgeklärt wurde gestern der Fall eines mutmaßlichen Autodiebstahls in Viernheim. Ein weißer Land Rover, der in der Seegartenstraße gestanden hatte, war am Montag bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden. Daraufhin lief die übliche Ermittlungsarbeit an, in deren Verlauf auch ein Zeugenaufruf von der Pressestelle des Darmstädter Polizeipräsidiums veröffentlicht wurde – in der Hoffnung, dass möglicherweise auf diesem Wege Erkenntnisse zum Verbleib des mehrere Zehntausend Euro teuren Fahrzeugs gewonnen werden können.

Den Fall konnten die Ermittler dann aber aus einem völlig anderen Grund ruckzuck zu den Akten legen. Denn wie sich noch am späten Montagabend herausstellte, war der Land Rover gar nicht gestohlen worden. Vielmehr hatte das Ordnungsamt Viernheim den Wagen abschleppen lassen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.01.2020