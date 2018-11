Abiturienten spenden fürs Hospiz

Bergstraße.Der vergangene Abiturjahrgang der Karl-Kübel-Schule in Bensheim spendete 500 Euro an den Hospiz-Verein Bergstraße.

Die Schüler steckten viel Arbeit in die Vorbereitung ihres Abiballs, der die Krönung ihrer jahrelangen Schullaufbahn darstellte. Um die feierliche Abschlussveranstaltung zu finanzieren, wurden Sponsoren angefragt, die im Gegenzug Werbung in der Abitur-Zeitung machen konnten.

Für einen guten Zweck engagiert

Auch Kuchen- und Waffel-Verkäufe sind vom Abikomitee der Schule organisiert worden. Deswegen waren die Schüler umso glücklicher, dass dabei genug Geld übrig geblieben ist, um dieses für einen guten Zweck zu spenden.

Das Hospiz Bergstraße hat sich zur Aufgabe gemacht, sterbenden Menschen, die keine Aussicht auf Heilung haben, einen Tod in Würde zu geben.

Stationär oder ambulant

So bietet die Einrichtung zum einen die stationäre Aufnahme für die schwerkranken Personen an – und zum anderen auch eine ambulante Therapie, um den Patienten die Möglichkeit zu geben in ihrem Zuhause und bei ihrer Familie zu sterben.

Diese Maßnahmen sind bedauerlicherweise sehr kostenintensiv – und so ist das Hospiz Bergstraße auf regelmäßige Spenden angewiesen, um den Betrieb im gewünschten Umfang aufrecht erhalten zu können. red

