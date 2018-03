Anzeige

Engelhardt sieht Rankings dennoch grundsätzlich positiv: „Die Bewertungen sind immer relativ und das Ergebnis stark von der Methode abhängig. Da kann schon einmal ein Zerrbild der Realität entstehen. Aber ungeachtet dessen geben Rankings auch Anlass, über die eigene Leistung zu reflektieren und danach zu streben, sich weiter zu verbessern.“

Ende 2017 hat der Landkreis zu diesem Zweck das Projekt „Vision Bergstraße“ ins Leben gerufen. In Rahmen des Projekts diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit Politikern, Fachleuten und Verwaltung darüber, wie sich der Kreis Bergstraße aufstellen kann, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Erste Impulse werden bereits auf der Onlineplattform gesammelt, das erste Bürgerforum findet am 22. März statt. „Vision Bergstraße“ wird vom Bund als Modellprojekt mit 200 000 Euro gefördert. Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung, mit denen sich der Kreis aktuellen Herausforderungen stellt. Mit dem Programm „Landpartie 2.0“ soll die Ansiedlung von Ärzten auf dem Land gefördert werden, im Bereich Digitalisierung konnte der Ausbau einer flächendeckenden 50 MBit/s-Breitbandversorgung gerade abgeschlossen werden. Neues Ziel ist, das Gigabit-Internet in die Region zu holen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern. red

Info: www.vision.kreis- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.02.2018