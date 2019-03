Abschied vom Schutzschirm und vom kleinen Felsenmeer

Bergstraße.Alle Appelle des Kreistagsvorsitzenden Gottfried Schneider (CDU) nützten am Ende nichts. Mehrfach hatte er angesichts der vielen Tagesordnungspunkte bei der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments die Abgeordneten zur Eile gemahnt und gebeten, von ausufernden Redebeiträgen abzusehen. „Ausnahmsweise“, wie er betonte, wurden dieses Mal alle Anfragen aus den Fraktionen schriftlich beantwortet, anstatt wie sonst mündlich.

Vergebens: Als Schneider die Sitzung beendete, hatte der Kreistag bereits fünf Stunden lang getagt – und noch nicht alle Punkte abgearbeitet. Ein Teil musste auf die nächste Sitzung verschoben werden.

Einige der gefassten Beschlüsse im Überblick:

Schutzschirm: Bei einer Gegenstimme hat der Kreistag beschlossen, die Entlassung aus dem Schutzschirm des Landes Hessen zu beantragen. Seit 2012 hatte das Land 74 Millionen Euro an Schulden vom Kreis übernommen, verbunden mit Sparauflagen. Da der Kreis in je drei aufeinanderfolgenden Jahren ausgeglichene Ergebnishaushalte und Jahresabschlüsse vorgelegt hat, sind alle Auflagen des Vertrags erfüllt.

Wohnraumagentur: Ein Sperrvermerk über 50 000 Euro für die Gründung einer Wohnraumagentur wurde aufgehoben. Es ist vorgesehen, dass die gemeinnützige Wohnraumhilfe Darmstadt GmbH damit beauftragt wird, ein Konzept für diese Agentur zu erstellen. Auf diese Weise sollen die Städte und Gemeinden dabei unterstützt werden, neuen Wohnraum zu schaffen, unter anderem, indem Leerstände beseitigt werden. Heftige Kritik an den Plänen kam von der FDP, den Grünen und der AfD.

Naturdenkmäler: Mehreren bisherigen Naturdenkmälern wurde dieser Status aberkannt, einige neue wurden dafür in diese Kategorie aufgenommen. Unter anderem das kleine Felsenmeer in Sonderbach wurde aus der Naturdenkmalverordnung gelöscht. Ein Antrag der Freien Wähler, über das Kleine Felsenmeer noch einmal im Ausschuss für Regionalentwicklung zu beraten, wurde abgelehnt. Das Thema hatte für Diskussionen gesorgt. Das Naturdenkmal soll weichen, damit die Granitwerke Röhrig ihren Steinbruch erweitern können. Es sei mittlerweile eingesunken, verwachsen und schlecht zugänglich, lauteten die Argumente dafür. Eine Bürgerinitiative hatte diese Pläne kritisiert, einige ihrer Vertreter waren auch bei der Kreistagssitzung anwesend. Neue Naturdenkmäler sind die Granit-Blockmeere in Kirschhausen und in Hammelbach.

Flüchtlinge: Der Kreistag hat beschlossen, die Unterbringungskosten in Sammelunterkünften für Selbstzahler zu senken, und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2019. Ein Antrag der Grünen, diese Kosten sogar rückwirkend zum 1. Januar 2017 zu senken, scheiterte. Erst im April vergangenen Jahres waren diese Gebühren erhöht worden. Dass dies auch für Selbstzahler galt, hatten Vertreter von Flüchtlingsinitiativen kritisiert. Sie hatten vorgerechnet dass nun jeder Bewohner einer solchen Unterkunft – auch Kinder – 328,23 Euro im Monat für die Unterbringung in einem Mehrbettzimmer mit Gemeinschaftsdusche, Gemeinschafts-WC und Gemeinschaftsküche zahlen müsse, was unverhältnismäßig hoch sei.

Tiefengeothermie: Ein Antrag von Bruno Schwarz (Die Linke), der Kreisausschuss solle Möglichkeiten für die Nutzung von Tiefengeothermie zur Energiegewinnung prüfen, wurde abgelehnt.

Abfallgebühren: Über Anträge von FDP und Grünen zu den Abfallgebühren des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) wurde wegen der fortgeschrittenen Zeit in der Sitzung nicht mehr beraten. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.03.2019