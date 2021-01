Abschied von „Fels in der Brandung“

Bergstraße.Maria Arnold war mit Leib und Seele Mitarbeiterin des Ordnungs- und Gewerbewesens des Kreises Bergstraße. Vor kurzem verabschiedeten Landrat Christian Engelhardt und der Kreisbeigeordnete Karsten Krug sie in den Ruhestand. Ihre rund 40 Dienstjahre in der Kreisverwaltung verbrachte sie in derselben Abteilung. Abteilungsleiter kamen und gingen, Abteilungsnamen wurden geändert – Maria Arnold blieb. Sie galt stets als Fels in der Brandung.

„Es ist selten, dass jemand so lange in derselben Abteilung bleibt. Man konnte immer auf ihre umfängliche Erfahrung und ihr Wissen bauen. Ich möchte mich für ihr langjähriges Engagement bedanken. Doch ein Abschied ist immer auch der Beginn von etwas Neuem“, sagte Landrat Engelhardt und wünschte Maria Arnold alles Gute.

Auch der zuständige Dezernent, Kreisbeigeordneter Karsten Krug, bedankte sich für die lange Mitarbeit: „Sie werden ein Vakuum in Ihrer Abteilung hinterlassen.“ Maria Arnold versprach, ihre alte Abteilung gelegentlich zu besuchen. red

