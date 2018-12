Abstürze und Höhenflüge am Wahltag

Bergstraße.2018 war wieder einmal Wahljahr an der Bergstraße. Waren die Wahlberechtigten vor zwei Jahren zur Kommunalwahl und 2017 zur Bundestagswahl an die Urnen gerufen worden, ging es dieses Mal um die Zusammensetzung des Hessischen Landtags. Außerdem stimmten die Hessen über 15 Änderungen zur Landesverfassung ab.

Zwölf Kandidaten aus den beiden Bergsträßer Wahlkreisen bewarben sich um Sitze in Wiesbaden. Vier von ihnen schafften es, drei von ihnen hatten dem Landesparlament schon vorher angehört: Alexander Bauer und Birgit Heitland (beide CDU) und Karin Hartmann (SPD). Die beiden Christdemokraten sicherten sich wie schon 2013 die Direktmandate, während Hartmann über die Landesliste ins Gremium einzog. Das gelang auch Rolf Kahnt (AfD). Der 73-jährige wird damit als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des hessischen Landtags eröffnen. Der Sozialdemokrat Norbert Schmitt war nicht wieder angetreten. Sein Genosse Marius Schmidt schaffte den Einzug in das Parlament nicht.

Dass die SPD ein Mandat an die AfD abgeben musste, hat durchaus Symbolwirkung. Die Sozialdemokraten stürzten in der Wählergunst um zehn Prozent ab und mussten sich im Hessen-Ergebnis den zweiten Platz mit den Grünen teilen, die stark zulegten und zweistellige Ergebnisse holten. In den beiden Bergsträßer Wahlkreisen lag die Umweltpartei sogar auf Platz zwei – noch vor der SPD.

Auch die CDU büßte an der Bergstraße – wie überall in Hessen – Prozentpunkte im zweistelligen Bereich ein. Die AfD schaffte den Sprung über die Zehn-Prozent-Marke. FDP und Linke verbesserten sich jeweils einige Stellen hinter dem Komma. Insgesamt ähnelt sich das Wahlverhalten in den beiden Bergsträßer Wahlkreisen. Der noch deutlichste Unterschied: Im Wahlkreis West machten 1,2 Prozent mehr Wähler ihr Kreuz bei der AfD als im Wahlkreis Ost. Ein Vergleich der Ergebnisse in beiden Wahlkreisen zu denen der Wahl vor fünf Jahren ist nicht möglich, weil Groß-Rohrheim von Ost nach West verschoben wurde.

Protestkundgebungen gegen AfD

Im Zuge des Wahlkampfs ließ sich hin und wieder auch Politprominenz an der Bergstraße blicken. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) besuchte Anfang Oktober Zwingenberg, sein Rivale Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) war gegen Ende des Wahlkampfs zu Gast in Lorsch. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, mittlerweile zur Parteivorsitzenden gewählt, schaute in Bürstadt vorbei. Von den Grünen kam mehrfach Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an die Bergstraße. Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Umweltpartei, besuchte das Café Glaubach in Bensheim. Juso-Chef und Groko-Kritiker Kevin Kühnert kam in Einhausen, Lorsch und Bensheim in Kontakt mit Bergsträßer Wählern. Christian Lindner warb für seine Partei am Tag vor der Wahl in Heppenheim. Zu einem Wahlforum des hessischen Rundfunks im Rex in Bensheim kamen Al-Wazir, Schäfer-Gümbel, Peter Beuth (CDU) Klaus Herrmann (AfD) René Rock (FDP) und Janine Wissler (Linke).

Die AfD hatte ihren Vorsitzenden Alexander Gauland nach Bürstadt entsendet und Fraktionschefin Alice Weidel nach Wald-Michelbach. Der Wahlkampfauftritt von Beatrix von Storch in Bensheim schlug hohe Wellen. 1000 Demonstranten protestierten vor dem Bürgerhaus in Auerbach gegen die politischen Inhalte der Partei. Mehrere Bensheimer Schüler skandierten in der Halle „Wir sind mehr“ und wurden dafür hart vom Ordnerdienst der AfD angegangen. Ein Schüler zeigte einen Mandatsträger der AfD im Bergsträßer Kreistag an, der ihn und mehrere seiner Mitstreiter geschlagen haben soll. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren im Dezember gegen eine Zahlung von 600 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung, die Flüchtlinge unterstützt, ein.

Auch ein Buttersäure-Anschlag beschäftigte die Justiz. Nach der Kundgebung hatte der Geschäftsführer der Firma Stempel Roth ein Transparent, das sich gegen die AfD richtete, vor dem Firmensitz angebracht und dafür Drohbriefe erhalten. Eines Morgens wurde dann eine übelriechende Flüssigkeit an der Eingangstür ausgekippt. Der Geschäftsführer erstattete Anzeige gegen unbekannt. 500 Demonstranten bekundeten Ende Oktober ihre Solidarität mit den Geschädigten.

