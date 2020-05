Acht Änderungsvorschläge zur Neubaustrecke der Bahn

Bergstraße.Wie könnte die Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar im Raum Darmstadt verlaufen? Diese Frage stand im Zentrum der neunten Sitzung des Beteiligungsforums, die am Montag (25.) online tagte.

Im Vorfeld der Sitzung hatten Mitglieder des Beteiligungsforums insgesamt acht Änderungsvorschläge zu den bekannten Hauptvarianten im Raum Darmstadt eingereicht.

In einem ersten Prüfschritt untersuchte die Bahn, ob die Vorschläge betrieblich-verkehrlich realisierbar sind und ob sie die Projektziele mit den angestrebten Verbesserungen im Personenfern- und Nahverkehr sowie im Güterverkehr erfüllen könnten. Aus Sicht der Bahn erfüllen vier Vorschläge grundsätzlich die Projektziele und wären verkehrlich umsetzbar.

In einem nächsten Schritt prüft die Bahn, ob die Vorschläge besser oder schlechter im Vergleich zu den Hauptvarianten abschneiden. Schneiden sie besser ab, werden sie in den Gesamtvariantenvergleich mit aufgenommen. Dabei wird darüber entschieden, ob die Strecke im südlichen Abschnitt von Darmstadt entlang der A 67 oder A 5 verlaufen soll und wie Darmstadt an die Neubaustrecke angebunden wird. Dabei wird sowohl eine gesonderte Anbindung Darmstadts an die Neubaustrecke geprüft als auch die Führung der Strecke durch den Hauptbahnhof Darmstadt.

Weiteres Thema der Sitzung war die Forderung nach einem bergmännischen Tunnel im Streckenabschnitt zwischen Langwaden und Lorsch. Es handelt sich dabei um eine übergesetzliche Forderung für den Fall einer Streckenführung entlang der A 67. Über die Finanzierung des Tunnels kann der Deutsche Bundestag im Rahmen der parlamentarischen Befassung entscheiden. Der Gesamtvarianten-Entscheid soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres erfolgen.

Weitere Informationen zu den geprüften Varianten im Raum Darmstadt gibt es im Internet. red

Info: www.rhein-main- rhein-neckar.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020