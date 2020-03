Acht neue Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße gab es gestern acht neue nachgewiesene Infektionsfälle mit dem Coronavirus _ unter anderem auch je einen Fall in Bensheim und einen in Zwingenberg.

Im einzelnen wurden die neuen Fälle festgestellt je einmal in Absteinach, Wald-Michelbach, Zwingenberg sowie dreimal in Lampertheim (alle Infektionskette Österreich), einmal in Heppenheim (Infektionskette Italien) sowie einmal in Bensheim (Infektionskette Österreich).

Die Patienten stehen alle unter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt in allen Fällen die jeweiligen engen Kontaktpersonen. Insgesamt sind damit 13 Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bekannt.

Aufgrund des begründeten Verdachtsfalls auf eine Erkrankung mit dem Coronavirus bei einer Lehrkraft ist die Alfred-Delp-Schule in Lampertheim vom Gesundheitsamt heute vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen worden. Dem Staatlichen Schulamt wurde dringend empfohlen, auch die Biedensandschule, die Elisabeth-Selbert-Schule und das Lessinggymnasium, die sich alle auf dem gleichen Schulcampus befinden, vorsorglich zu schließen. Das Staatliche Schulamt ist dieser Empfehlung gefolgt und hat die drei Schulen ebenfalls geschlossen.

Um über die aktuelle Situation beim Coronavirus im Kreis sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu sprechen, hat Landrat Christian Engelhardt in Abstimmung mit Bürgermeister Rolf Richter als Co-Vorsitzendem der Bürgermeisterrunde die Bürgermeister im Kreis zu einer außerordentlichen Dienstversammlung eingeladen. Ein Ziel der Sitzung ist, das Krisenmanagement zwischen Land und Kreis mit den Städten und Gemeinden bestmöglich zu verzahnen. Das Krisenmanagement des Kreises hat verschiedene aufeinander abgestimmte Szenarien.

Der Kreis hat bereits seit Beginn der Krise unter Leitung von Landrat Christian Engelhardt einen Krisenstab einberufen für den Fall, dass Mittel des Katastrophenschutzes benötigt werden. Des Weiteren tagt täglich unter Leitung der Ersten Kreisbeigeordneten eine CoronaTaskForce sowie zudem hat unter Einbindung der Rettungsdienste und aller Krankenhäuser die Koordinierungsgruppe Pandemie getagt. In diesen Besprechungen sind jeweils die relevanten Fachleute eingebunden und stimmen das Vorgehen angesichts der sich ständig verändernden, sehr dynamischen Lage, eng miteinander ab. (red)

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020