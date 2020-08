Achtung, Waldbrandgefahr!

Das hessische Umweltministerium hat am Donnerstag die erste von zwei Alarmstufen, Alarmstufe A, für die Forstverwaltung in Hessen ausgerufen.

„Wegen der drohenden Hitzewelle mit bis zu 38 Grad und den ausbleibenden Niederschlägen bei auch in Südhessen nach wie vor unterdurchschnittlichen Niederschlägen, muss man auch in den Wäldern des Forstamts Lampertheim besonders sorgfältig und vorsichtig sein, um Waldbrände zu vermeiden“, so der Forstamtsleiter Ralf Schepp. Durch Trockenheit seien in den vergangenen drei Jahren Kiefernwälder in der Ebene durch den Diplodia-Pilz geschädigt worden, Fichtenwälder im Gebirge durch Borkenkäfer befallen und auch alte Buchenwälder seien geschädigt. In den Wäldern gebe es daher derzeit sehr trockenes, leicht entzündliches Holz. „Das Brandpotenzial wird sich über die kommenden heißen Tage bei fehlenden Niederschlägen massiv weiter aufbauen“, erklärt Forstamtsleiter Schepp. Derzeit herrsche der Waldbrandgefahrenindex vier des Deutschen Wetterdienstes. In Teilen des Forstamtsbereichs werde er ab heute sogar die höchste Stufe fünf erreichen.

Das Forstamt Lampertheim bittet deshalb darum, das Rauchen überall im Wald unbedingt zu unterlassen und die Einfahrten in den Wald freizuhalten und nicht zuzuparken, damit die Feuerwehr Brandorte zügig erreichen kann. Außerdem empfiehlt das Forstamt Lampertheim den Betreibern, ab Montag, den 10. August die Grillhütten und Grillplätze im Wald und in Waldnähe zu schließen, soweit sie in der aktuellen Coronazeit überhaupt geöffnet waren. „Am Dienstag (18.) überprüfen wir die Waldbrandgefahrenlage erneut“, so Schepp.

Die Stadt Bensheim hat umgehend reagiert und entschieden, ab sofort die städtischen Grillplätze am Sportpark West und am Wambolder Sand zu schließen. Eine Nutzung ist auch an diesem Wochenende nicht mehr möglich, bestehende Buchungen wurden von Seiten der Stadt abgesagt. Der Grillplatz am Blauen Türmchen ist seit Beginn der Corona-Pandemie ohnehin geschlossen.

Wer einen Waldbrand bemerkt, sollte unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 112) informieren. ssr

Weitere Informationen: https://umwelt.hessen.de/ umwelt-natur/wald/ waldbrandgefahr