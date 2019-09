ADFC codiert wieder Fahrräder

Bergstraße.Nach der Statistik der Polizei nehmen Fahrraddiebstähle weiterhin zu. Deshalb bietet der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Bergstraße am Donnerstag, 26. September, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr vor dem Rathaus in Bensheim die Codierung von Rädern an.

Wer mitmachen möchte, sollte einen Eigentumsnachweis oder eine Eigentumserklärung mitbringen, außerdem den persönlichen Codiercode und

...