Bergstraße.Die AfD Bergstraße fühlt sich von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ausgegrenzt. Wie berichtet, lädt die GEW am heutigen Dienstag um 17 Uhr zu einer Diskussion im Parkhotel „Krone“ in Auerbach zum Thema „Schule am Limit im Bildungswunderland Hessen“ ein.

Auf dem Podium werden laut Ankündigung der Veranstalter die Landtagsabgeordneten Karin Hartmann (SPD) und Alexander Bauer (CDU), die bildungspolitische Sprecherin der Partei Die Linke, Gabi Faulhaber, sowie der FDP-Vorsitzende des Bezirks Südhessen-Starkenburg, Moritz Promny, Platz nehmen.

Der Bergsträßer AfD-Kreisvorsitzende Rolf Kahnt aus Auerbach findet es laut einer Pressemitteilung seiner Partei „völlig stillos“, dass die GEW die AfD, „offensichtlich in vollem Bewusstsein von dieser Podiumsdiskussion ausgrenzt“. Die Gewerkschaft lade nur Landespolitiker ein, die ihrem politischen Credo entsprächen, so Kahnt weiter.