„AfD ist eine bürgerlich-konservative Partei“

Bergstraße.Wenn an diesem Freitag, 18. Januar, der neugewählte hessische Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt, wird der scheidende Vorsitzende der Bergsträßer AfD, Rolf Kahnt, als Alterspräsident die erste Rede halten und die Versammlung leiten, bis der Landtagspräsident gewählt ist. Zuvor hat er sich den Fragen dieser Zeitung gestellt.

Dass der Verfassungsschutz die AfD zum Prüffall erklärt, war zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht bekannt. Auf eine Nachfrage dazu wollte sich Kahnt nicht äußern – er befinde sich in einer ganztägigen Fraktionssitzung und habe noch keine Zeit gehabt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sagte er.

Herr Kahnt, wann haben Sie eigentlich angefangen, an Ihrer Antrittsrede als Alterspräsident des hessischen Landtags zu feilen?

Rolf Kahnt: Mit der Reinschrift vor ungefähr 14 Tagen. Ich habe alles erst einmal reifen lassen, zumal es bis vor kurzem nicht klar war, ob ich diese Rede halten darf.

Haben Sie aus Sorge, der Landtag könnte seine Geschäftsordnung so ändern, dass nicht Sie, sondern der Abgeordnete mit den meisten Dienstjahren das Amt zugesprochen kommt, noch abgewartet, bis Sie sich an die Arbeit machten?

Kahnt: Ich habe zunächst abgewartet. Im Bundestag wurde es ja so gemacht. Unabhängig davon, was in einer Geschäftsordnung steht, macht es Sinn, dem an Lebensjahren Ältesten diese Ehre zuteilwerden zu lassen. Versuche, das zu ändern, nur weil das Amt des Alterspräsidenten zufällig an eine Partei zufällt, die andere Parteien für nicht akzeptabel halten, bewerte ich als Fehler. Kompliment, dass die im hessischen Landtag vertretenen Parteien diesen Fehler wie im Bundestag nicht wiederholten.

Was bedeutet für Sie das Amt des Alterspräsidenten?

Kahnt: In erster Linie bin ich bei der konstituierenden Sitzung Versammlungsleiter. Da ich schon viele große Sitzungen geleitet habe, ist das Prozedere für mich einfach. Neben mir sitzen zwei Abgeordnete der Grünen, beide sind Anfang 20. Es sind die jüngsten Abgeordneten. Da könnte man die Frage stellen, ob es in diesem Alter nicht zu früh ist für ein Landtagsmandat. Aber das sehen die Grünen anders. Für den Fall, das Landtags- oder Vizepräsident die Versammlungen nicht leiten können, bin ich derjenige, der das tut. Ansonsten kann man sich für das Amt nichts kaufen. Es ist ein Ehrentitel, mit dem man nicht hausieren gehen sollte. In erster Linie bin ich Landtagsabgeordneter.

Ihren Gegnern – und den Medien – haben Sie nach der Wahl vorgeworfen, sie hätten sich unfair verhalten und so ein besseres Ergebnis der AfD verhindert. Was haben Sie damit gemeint?

Kahnt: In manchen Berichten ist die AfD grundsätzlich schlecht weggekommen. Verglichen mit anderen Parteien hatten wir Probleme, Hallen für unsere Wahlkampfveranstaltungen zu bekommen. Es hießt oft, Hallen seien besetzt, später hat sich herausgestellt, dass dem nicht so war. Wir erkennen darin eine Stigmatisierung. Natürlich kann ich es verstehen, wenn Wirte Angst haben, dass die Antifa kommt und Wände beschmiert. Ich habe nichts gegen ein demokratisch legitimiertes Demonstrationsrecht. Es ist in Ordnung, dass im September 1200 Leute nach Auerbach kamen, um gegen uns zu demonstrieren. Was mir dabei fehlte, war, dass kein ein Austausch unterschiedlicher Positionen zustande kam.

Bei dem Auftritt von Angela Merkel vor der Bundestagswahl in Heppenheim waren die AfD-Anhänger ja nicht gerade leise.

Kahnt: Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass Proteste auch lautstark vorgetragen werden dürfen. Was wir in Auerbach zu bemängeln hatten, war, dass die Polizei nicht in der Lage war, den Zugang für alle, die in die Halle wollten, offen zu halten. Schließlich weiß man, dass aus bestimmten politischen Lagern mobilisiert wird, da werden Leute aus ganz Hessen herangekarrt, mehrere Busse bestätigten das.

Wir haben keine Busse gesehen.

Kahnt: Wir haben sie gesehen. Es waren nicht nur Bensheimer da. Es gibt für gewerkschaftlich organisierte Teilnehmer auch Demonstrationsgeld, sozusagen „Aufwandsentschädigungen“.

Wie bitte? Demonstrationsgeld?

Kahnt: Eine Demonstration gegen die AfD muss irgendwie attraktiv gemacht werden, sonst gehen die Leute nicht hin. Wichtig wäre es gewesen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Gerade auch mit Gegendemonstranten, die im Saal anwesend waren. Diesen Dialog hätte ich gern geführt, leider haben Ordnungskräfte Protestler zu schnell des Saales verwiesen. Ich hätte gern gesagt „Abwarten, lasst uns miteinander ins Gespräch kommen“.

Sie betonen immer wieder, die AfD sei eine normale Partei. Wie passen dazu Facebook-Posts wie der aus dem Kreisverband im Hochtaunus im vergangenen Herbst, in dem über Revolutionen und damit einhergehende Gewalt an Journalisten schwadroniert wird?

Kahnt: Das passt überhaupt nicht. So habe ich mich als Landesvorsitzender ziemlich früh von Aussagen Björn Höckes distanziert, als er von einem „afrikanischen Ausbreitungstypus“ und anderem mehr sprach. Ich habe befürwortet, er solle seine Ämter zurückgeben. Es kann nicht sein, dass Menschen meinen, das oder jenes werde man doch noch sagen dürfen. Nein, maßgeblich ist, was den Grundsätzen des Grundgesetzes entspricht. Wer dem nicht nachkommt, muss überlegen, ob die AfD für ihn der richtige Platz ist.

Solche Äußerungen müssten Ihnen doch auch ungelegen kommen, gerade wenn Sie die AfD im Landtag repräsentieren. Wie gehen Sie damit um?

Kahnt: In erster Linie repräsentieren Abgeordnete sich selbst. In unmittelbar zweiter Linie ihre Partei. Ich versuche, die AfD so zu repräsentieren, wie sie meiner Überzeugung nach ist, als bürgerlich-konservativ. Als eine Partei wie jede andere auch. Sie werden es nicht erleben, dass ich einen politischen Gegner diffamiere.

Inwieweit machen Ihnen Angriffe wie der auf den Bremer AfD-Chef Sorgen?

Kahnt: Ich bin selbst schon einmal Opfer eines körperlichen Angriffs beim Flyer-Verteilen geworden. Angriffe auf Politiker, egal welchen Lagern sie angehören, sind abscheulich und gehören aufs Schärfste verurteilt. Das sind nicht nur Straftaten, sondern auch Angriffe auf unsere Demokratie. Dazu gehört auch der Überfall auf einen AfD-Abgeordneten in Bremen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass zunächst einmal der Polizeibericht abgewartet worden wäre, wie die Straftat abgelaufen ist.

Sie sind spät in die Politik eingestiegen, haben aber nach kürzester Zeit ein Landtagsmandat erkämpft. Wohin könnte ihr Weg noch führen?

Kahnt: Bleiben wir bescheiden. Für mich wird diese Legislatur im Landtag meine Einzige sein. Ich werde im Februar 74, in fünf Jahren bin ich 79. Bundespräsident will ich nicht werden. Aber ich habe mir für diese fünf Jahre etwas vorgenommen. Ich bin, wenn man so will, Bildungsexperte der hessischen AfD, ich bin gewählter kultur- und bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion.

Sie werden bei der nächsten Wahl zum Sprecher des AfD-Kreisverbands nicht mehr antreten. Warum nicht?

Kahnt: Ich habe an verantwortlicher Stelle den Kreisverband in fast sechs Jahren aufgebaut, mit viel Leidenschaft und Herzblut. Aber es gibt Vorgänge, die ich mir lieber in anderen Parteien wünschte. Ich sehe es als belastend an, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nur querulanten Streit, inhaltlich aber nur wenig anzubieten haben. Wer eine Führungsposition bekleidet, darf Führung nicht ausweichen. Diese Verantwortung habe ich übernommen. Das ist vielleicht nicht immer gelungen. Doch dazu gehören auch andere. Wir verfügen noch nicht über das Potenzial an Menschen wie andere Parteien. So hätten wir gern die Arbeit auf mehr Schultern verteilt. Ich trete aus internen Gründen nicht mehr als Kreissprecher an, so gerne ich weitermachen wollte.

Und bei der nächsten Wahl?

Kahnt: Wir werden sehen, was sich ergibt. Ich bin einer Verantwortung für die AfD nie ausgewichen. Ich gestehe, manchmal war auch ich an einem Punkt angekommen, an dem ich dachte „wenn ihr es besser könnt, dann übernehmt politische Verantwortung“. Nun ist der Punkt gekommen. Denkbar ist, dass ich als beratender Beisitzer kandidiere. Das müssen die Mitglieder entscheiden.

Der Vorstand der Bergsträßer AfD ist deutlich geschrumpft, nur noch drei von gewählten acht Mitgliedern sind noch im Amt. Wie wird der Kreisverband ihren Weggang verkraften?

Kahnt: Das müssen die Mitglieder selbst beurteilen und damit klarkommen. Bei dem Rückhalt, den ich bei der Mehrheit der Mitglieder genieße, möchten sicher viele, dass ich weitermache. Die wenigen, die am Lautesten sind, jedoch nie etwas geleistet haben oder in politischer Verantwortung standen, möchten das nicht. Wir haben als Kreisvorstand unter widrigen Bedingungen viel Gutes geleistet, obwohl uns ein Ortssprecher mit seinen verbalen Entgleisungen das Parteileben nicht gerade versüßte.

Warum sind Sie so strikt gegen den Heppenheimer Ortsverband?

Kahnt: Das sind wir keineswegs. Wir sind als Kreisvorstand der Überzeugung, dass wir Ortsverbände brauchen. Dazu gehört aber eine Mindestzahl von aktiven Mitgliedern. Wir haben ein Mitglied als Ortsbeauftragten eingesetzt, jedoch nach Kenntnis von Unregelmäßigkeiten von ihm Abstand genommen. Der Kreisvorstand ist der Überzeugung, dass bei jeder Ortsverbandsgründung satzungsrechtliche Vorgaben erfüllt sein müssen. Das war in Heppenheim nicht der Fall. Auch deshalb war der Kreisvorstand gehalten, zunächst den Findungsprozess abzuwarten. Natürlich muss daran gelegen sein, Menschen zu finden, die von der Sache etwas verstehen und in ihrer Außendarstellung vorzeigbar sind. Es kann nicht sein, dass ein satzungswidrig gewählter Ortsvorstand wie in Heppenheim auf seiner Facebook-Seite ein Wahlprogramm für Heppenheim veröffentlicht, das in völligem Widerspruch zur Parteiprogrammatik steht.

Was stand da drin?

Kahnt: Absurditäten, die der Kreisvorstand nicht dulden kann. Genauso wenig, dass immer wieder Mitglieder Interna in die Öffentlichkeit tragen. Es ist richtig, dass wir gegen zwei Mitglieder Parteiausschlussverfahren angestrengt haben. Wie das Landesschiedsgericht entscheidet, bleibt abzuwarten. Wir sagen Ja zu Ortsverbänden, aber wir brauchen dazu Persönlichkeiten, die die AfD glaubwürdig vertreten und auch Impulse setzen können.

Welchen Antrag wird die AfD als erstes im Landtag stellen?

Kahnt: Von meiner Seite möchten wir die Unterrichtserlaubnis für die Religionsgemeinschaft Ditib ersatzlos streichen. Wir wissen, was Ditib vertritt. Nach dem, was wir wissen, hat Ditib in unseren Klassenzimmern nichts zu suchen.

