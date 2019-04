AfD-Wahlkämpfer in Lampertheim

Bergstraße.Der AfD-Kreisverband Bergstraße lädt zu einer Europawahlkampfveranstaltung am Mittwoch (24.) in Lampertheim ein. Dort werden Nicolaus Fest und Martin Hess sprechen. Einlass in die Zehntscheune (Römerstraße 51) ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Der freie Publizist Nicolaus Fest, der auf Listenplatz 6 der AfD für das Europaparlament kandidiert, und der stellvertretende innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Martin Hess Reden zu verschiedenen Themenbereichen halten.

Intellektueller Querdenker

Fest ist ausgebildeter Volljurist und übte verschiedene hervorgehobene Tätigkeiten für Zeitungen des Axel-Springer-Verlags aus. Er ist ein Vordenker eines rationalen islamkritischen Diskurses und zugleich ein Verfechter des Rechtsstaats und der in der europäisch-abendländischen Kultur historisch tief verwurzelten Freiheitsrechte, besonders der Meinungsfreiheit. Wie Kreissprecher Bletzer betont, sei man stolz, einen solchen intellektuellen Querdenker als Redner und Diskutanten gewonnen zu haben.

Für einen wehrhaften Staat

Daneben wird Martin Hess als ein „Schwergewicht“ der Bundes-AfD Themen aus dem Bereich der Inneren Sicherheit und der Kriminalität ansprechen. Hess, ehemaliger Polizeihauptkommissar, hat zahlreiche Ämter und Positionen in der Baden-Württembergischen Polizei bekleidet.

Seine umfangreichen persönlichen Erfahrungen als Polizist haben Hess zu einer klaren Haltung für einen starken und wehrhaften Staat gegenüber Kriminalität jeder Art geführt. Kreissprecher Bletzer freut sich nach eigenen Angaben sehr auf die Ausführungen eines profunden Kenners einer überaus spannenden Materie.

„Interessierten Zuhörern stehen aufschlussreiche Informationen und tiefe Einblicke in die Ansichten der AfD und die fachliche Arbeit ihrer Vertreter bevor“, so Bletzer abschließend, der sich auch auf rege Diskussionen freut. red

