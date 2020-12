Aktien aus der Region glänzen mit einem starken Jahresendspurt

Bergstraße.Pünktlich vor Weihnachten ist auch bei den Aktien von Unternehmen aus der Region Bescherung. In den vergangenen vier Wochen legten die Papiere durchweg zu. An der Spitze diesmal das Depot Rhein-Main mit einem Plus von fast zehn Prozent. Allerdings müssen hier die schmerzhaften Einschnitte bei den Kursen von Lufthansa, Deutscher Bank und Co. in den zurückliegenden Monaten und Jahren berücksichtigt werden, die zu einem sehr niedrigen Ausgangsniveau führen.

Plus fünf Prozent in vier Wochen

Seit Jahren auf einem höheren Niveau sind die Aktien aus dem Depot Bergstraße/Südhessen. Und es geht weiter aufwärts, zuletzt um fast fünf Prozent. Die Papiere aus dem Depot Rhein-Neckar weisen ein Plus von mehr als drei Prozent auf. Zum Vergleich: Der deutsche Aktienindex legte im gleichen Zeitraum um nur etwas mehr als ein Prozent zu.

Und daran dürfte sich so wahnsinnig viel vorerst nicht ändern. In den USA dauern die Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket an. Die Wirkung der Zulassung von Corona-Impfstoffen ist in den Kursen bereits eingepreist. Weiter steigenden Infektionszahlen mit der Gefahr eines noch härteren Lockdowns werden größere Kurssprünge und eine Weihnachtsrally verhindern, so die Analyse von Milan Cutovic, Marktanalyst des Handelshauses Axi.

Strukturwandel der Autoindustrie

Bei den Papieren aus dem Depot Bergstraße/Südhessen setzt die Aktie des Gabelstaplerspezialisten Jungheinrich ihren Höhenflug fort. Die neue Strategie sollte Verbesserungen auf der Kostenseite und bei der Umwandlung der Gewinne in verfügbares Barvermögen bringen, glaubt Analyst Philippe Lorrain von der Privatbank Berenberg. Der Vorstandschef von Jungheinrich habe bei einer Investorenveranstaltung eine zuversichtlich stimmende Präsentation gehalten.

Einen großen Sprung machte auch TE Connectivity. Hier ging es im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres schon wieder deutlich bergauf. Und das dürfte sich für den Elektrotechnikspezialisten auch im neuen Jahr fortsetzten. Vom Strukturwandel in der Autoindustrie profitiert das Unternehmen gleich doppelt. In Autos wird immer mehr Elektronik verbaut, in Elektroautos noch mehr. Nur der starke Euro verhinderte einen noch weiteren Anstieg im Aktienranking. Die Dollarkurse werden hierfür in Euro umgerechnet.

Ähnlich ging es Dentsply Sirona. Auch hier machte sich der starke Euro bemerkbar. In Dollar legte der Aktienkurs des Dentaltechnikkonzerns mit seinem großen Standort in Bensheim zu. Es kehrt wieder Normalität ein. Kurzarbeit gibt es keine mehr und die Aussichten für nächstes Jahr sind gut. Von einem positiven Trend sprachen zuletzt auch die beiden Bensheimer Geschäftsführer Michael Geil und Jan Siefert.

Einen positiven Trend attestieren Finanzmarktexperten auch dem Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck. Die organischen Wachstumstrends des Pharma- und Spezialchemiekonzerns aus dem dritten Quartal seien besser als am Markt erwartet, sagt Analyst David Evans vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. Operativ erscheine Merck sehr stark, ungeachtet der Pandemie.

Sogar das Sorgenkind im Depot Bergstraße, das Zwingenberger Biotechunternehmen Brain, machte Fortschritte. Und das, obwohl immer noch nicht erkennbar ist, wann das Unternehmen schwarze Zahlen schreiben will.

BASF-Plus als gutes Zeichen

Im Depot Rhein-Neckar machte die BASF-Aktie den größten Sprung nach vorne. Das ist ein gutes Zeichen nicht nur für die Anteilseigner. Mit ihren tausenden Kunden in vielen Branchen, vom Automobilbau, über die Elektroindustrie bis hin zur Landwirtschaft ist die BASF ein wichtiger Vorbote für die gesamte Konjunktur. Und da geht noch was. Ähnlich wie 2016 sei nun der perfekte Wendepunkt für die Entwicklung der BASF-Gewinne, meint Analyst Andrew Stott von der Schweizer Großbank UBS. Mit einer erwarteten Konjunkturerholung und einem Ölpreisanstieg dürften zwei der drei damals entscheidenden Faktoren auch 2021 Rückenwind bringen.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP berappelt sich nach den Hiobsbotschaften von gekappten kurz- und mittelfristigen Gewinnprognosen von Ende Oktober wieder. Alle 16 Finanzanalysten, die SAP regelmäßig beurteilen, raten zum Kauf der Aktie.

Mit einer Dividendenerhöhung erfreut der Mannheimer Energieversorger MVV seine Anteilseigner. Hier wird es in den nächsten Jahren spannend werden, wie das Unternehmen als Anteilseigner das Ende des Großkraftwerks Mannheim (GKM), eines der größten Steinkohlekraftwerke in Deutschland, bewältigt.

Auf der Stelle tritt das Papier von Südzucker. Im Zuckergeschäft könnte der Konzern im Jahr 2022 in die schwarzen Zahlen zurückkehren, glaubt Analyst Alex Sloane von der britischen Investmentbank Barclays. Auf Basis seiner aktuellen Preisprognosen aber dürften die Renditen auf absehbare Zeit deutlich unter den Kapitalkosten liegen.

Leicht gesunken ist der Aktienkurs von Fuchs Petrolub. Die hohe Bewertung der Papiere des Schmierstoffherstellers dürfte nicht von Dauer sein, meint Analystin Eleanor Seddon von der UBS. Im Gegensatz zu diesem Jahr rechnet sie 2021 auch nicht mehr mit Rückenwind vonseiten der Rohstoffkosten.

Lebenszeichen im Bankensektor

Aus dem ganz tiefen Keller haben die Papiere aus dem Depot Rhein-Main neue Lebenszeichen gesandt. Die Aktie der Deutschen Bank legte deutlich zu. Allerdings warnt Jernej Omahen von der US-Investmentbank Goldman Sachs vor Ungemach. Sollte die EZB bei ihrem Dividenden-Update den europäischen Banken eine zeitliche Ausweitung der Ausschüttungspause über den 1. Januar 2021 hinaus empfehlen, wäre dies hochgradig negativ für den Bankensektor.

Auch die Commerzbank grüßt ausnahmsweise mal freundlich aus dem Keller. Dass der europäische Bankensektor dank positiver Nachrichten über zwei Corona-Impfstoffe im November um 34 Prozent zugelegt habe, verdeutliche sein Wertpotenzial, meint Analyst Jason Napier von der UBS. Aber auch er fürchtet, dass die ungewisse Dividendenentwicklung der Institute kurzfristig für unruhigeres Fahrwasser sorgen wird.

Ebenfalls noch im tiefen Tal steckend haben die Papiere von Lufthansa und Fraport zugelegt. Trotz guter Nachrichten zu Corona-Impfstoffen seien die Buchungszahlen der Fluggesellschaften nicht gestiegen, sondern gesunken, merkt Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research an. Grund hierfür dürfte die zweite starke Welle von Neuinfektionen sein.

Hoffen auf Erholung im Luftverkehr

Optimistischer ist Siobhan Lynch, Aktienanalystin von der Deutschen Bank. Die jüngsten Impfstoffmeldungen und die möglichen Zeitachsen für eine Herdenimmunität deckten sich mit ihren Erwartungen an eine Erholung des Luftverkehrs in der zweiten Jahreshälfte 2021. Die Flughafenbetreiber Fraport, Aena und Zurich Airport dürften im Jahr 2023 wieder das Verkehrsaufkommen des Jahres 2019 erreichen. Bei Fraport betonte sie vor allem das Kosteneinsparpotenzial.

Und die Opel-Mutter PSA machte ebenfalls Fortschritte. Auf den ersten Blick falle auf, dass der Autokonzern im dritten Quartal die Erwartungen beim Umsatz deutlich übertraf, sagt Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies.

