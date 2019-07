Aktien der Region sind trotz dunkler Konjunkturwolken gefragt

Bergstraße.Das Kandidatengezerre um die Spitzenposten in der Europäischen Union hat auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Denn wenn die Französin Christine Lagarde Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden sollte, dann ist auf absehbare Zeit mit einer Geldpolitik zu rechnen, die den üblichen Verdächtigen unter den Schuldenländern aus Südeuropa und auch Frankreich das Leben leicht machen wird.

Denn Lagarde dürfte an der Nullzinspolitik ihres Vorgängers Mario Draghi festhalten. Das heißt: Staaten können sich günstig verschulden. Die andere Seite der Medaille: Für Spareinlagen gibt es auch künftig so gut wie keine Zinsen und das Geld fließt weiterhin in Aktien- und Immobilienmärkte. Dass dort die Gefahr einer Blase allmählich wächst, ist auch am Aktienranking des Bergsträßer Anzeigers im Monat Juli zu erkennen. Trotz sich häufender Hinweise über eine eintrübende Konjunktur, zuletzt mit deutlichen Warnungen der deutschen Konzernschwergewichte BASF und Daimler, dominieren an der Börse weiterhin positive Vorzeichen.

Jungheinrich als Frühindikator

Die Depots Bergstraße/Südhessen sowie Rhein-Neckar legten ebenso wie der deutsche Aktienindex Dax in den letzten Wochen zu. Nur die Papiere aus dem Depot Rhein-Main kamen nicht vom Fleck. Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich ist ein guter Frühindikator für die kommende Konjunktur. Analystin Nika Zimmermann von der Deutschen Bank rechnet zwar mit einem guten Wachstum, aber unter Druck stehenden Margen. Die britische Investmentbank HSBC erwartet ein weiterhin schwieriges Terrain. Zudem deuteten konjunkturelle Frühindikatoren zunehmenden Gegenwind an.

TE Connectivity unbeeindruckt

Unbeeindruckt von schlechteren Konjunkturaussichten zieht das Elektrotechnikunternehmen TE Connecitivity seine Kreise. Als Ausrüster unter anderem von Elektroautos könnte der Höhenflug noch eine Weile anhalten. Die Aktie des Biotechunternehmens Brain aus Zwingenberg hat es immerhin wieder über die Marke von zehn Euro geschafft. Aber hier wird weiterhin auf eine Prognose gewartet, wann schwarze Zahlen in Sicht sind.

Die Schweizer Bank Credit Suisse meint zum Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck, dass sich hier für Investoren regelmäßig hier regelmäßig die Frage stellt, inwiefern die Umsätze mit den Arzneimitteln während der intensiven Investment-Phase auch nachhaltig sind. Operativ dürfte der Gewinn im Gesundheitsgeschäft aber dank Meilenstein- und Vorauszahlungen aber aufrecht erhalten bleiben, heißt es.

Schub für Dentsply Sirona erwartet

Beim Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona dürfte der Aktienkurs demnächst gleich zweimal einen Schub bekommen. Das Sparprogramm, dem auch am Standort Bensheim Arbeitsplätze zum Opfer fallen dürften, senkt die Kosten. Und der Umsatz dürfte wachsen, nachdem eine wichtige Messe für Zahnärzte in Köln zuletzt sehr erfolgversprechend verlaufen ist. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits zugelegt und nähert sich so langsam alten Höhen.

Von denen sind die Aktien des Depots Rhein-Main weiter entfernt denn je. Bei der Deutschen Bank helfen weder Fusions- noch Übernahmegerüchte dem Aktienkurs. Selbst die Ankündigung einer radikalen Schrumpfkur mit dem Abbau von 18 000 Stellen brachte nicht viel. Angesichts der Probleme der Bank sei trotz der eingeleiteten Maßnahmen weiterhin Zurückhaltung angebracht, schrieb Analyst Jon Peace von Credit Suisse in einer Studie zur Aktie des größten deutschen Geldhauses. Bei der Commerzbank machen sich Finanzanalysten Sorgen, weil eine weiterhin lockere oder noch weiter gelockerte Geldpolitik der EZB die Eigenkapitalkosten verteuern und zulasten der Profitabilität gehen.

Fraport profitiert vom Flugverkehr

Die Lufthansa ist seit Monaten im Sinkflug, Überkapazitäten und Preisdruck machen im Europageschäft immer mehr zu schaffen, die Tochter Eurowings steckt in roten Zahlen. Das Langstreckengeschäft immerhin läuft gut. Der Flughafenbetreiber Fraport profitiert vom zunehmenden Verkehr im Himmel. Zudem glänze Fraport mit Defensivqualitäten, meint Analyst Andy Chu von der Deutschen Bank. Der Opel-Eigner PSA Peugeot Citroën drückt hierzulande auf die Kosten. Seit der Übernahme vor zwei Jahren ist Opel im Sparmodus. 3700 der einst mehr als 19 000 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden. Der Aktienkurs legte zuletzt kräftig zu.

Sonnenschein bei SAP

Im Depot Rhein-Neckar hält sich die BASF auch nach einer Gewinnwarnung recht wacker, die Aussichten bleiben allerdings trübe. Die US-Investmentbank Morgan Stanley rechnet in der Chemiebranche nicht länger mit einer Erholung im zweiten Halbjahr, sondern der Fokus verschiebe sich bereits auf das Jahr 2020, schrieb Analyst Charles Webb.

Völlig konjunkturunabhängig Freude und Sonnenschein herrscht unverändert beim Softwarekonzern SAP. Umsatz und Gewinn werden weiter steigen, heißt es bei Finanzanalysten unisono. Kaum Veränderungen im Aktienkurs gab es zuletzt bei MVV Energie und Fuchs Petrolub. Bei Südzucker geht es weiter bergab. Der Konzern kämpft seit der politisch gewollten Abschaffung der EU-Marktordnung mit ihrem Schutz für Zuckerhersteller und Rübenbauern gegen die weiterhin subventionierte Konkurrenz aus der ganzen Welt.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019