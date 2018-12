Aktien von der Bergstraße halten sich noch am besten

Bergstraße.Geschenke macht die Börse dieses Jahr zu Weihnachten keine. Starke Nerven statt festtaglicher Freude sind angesagt. Denn auch in den vergangenen vier Wochen ging es mit den Aktienkursen hierzulande bergab. Der deutsche Aktienindex Dax verlor mehr als fünf Prozent seit Mitte November. Aktien aus dem Depot Region Rhein-Neckar gaben um fast sieben Prozent nach. Noch schlimmer erwischte es die Papiere aus dem Depot Rhein-Main. Hier brachen die Kurse um knapp zehn Prozent ein. Besser haben Papiere aus dem Depot Bergstraße/Südhessen abgeschnitten. Sie konnten ihre Verluste auf etwas mehr als vier Prozent im vergangenen Monat begrenzen.

Merck legt als einziger zu

Zu verdanken ist die Schadensbegrenzung vor allem dem Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck. Es war die einzige Aktie, die in den vergangenen Wochen überhaupt zulegen konnte. Und es könnte weiter nach oben gehen. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux rät zum Kauf des Papiers. Die Produktentwicklung, vor allem im Segment Immun-Onkologie, könnte den Darmstädtern nach 2020 das sektorweit beste Wachstum bescheren, schrieb Analyst David Evans in einer Studie über börsennotierte Pharmakonzerne.

Andere Aktiengesellschaften aus dem Depot Bergstraße hielten ihre Verluste in Grenzen. Jungheinrich und TE Connectivity rutschten allerdings auf Jahrestiefstände. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jungheinrich auf „Kaufen“ belassen. Die Aktie des Herstellers von Flurförderfahrzeugen bleibe trotz Konjunktursorgen aussichtsreich, schrieb Analyst Carlos Becke.

TE Connectivity auf Wachstumskurs

TE Connectivity ist weiter auf Wachstumskurs. Am Standort Bensheim wurden zuletzt Büroräume für rund 150 Mitarbeiter angemietet. In die andere Richtung könnte es für das Dentaltechnikunternehmen Dentsply Sirona gehen. Hier ist immer noch nicht klar, ob und inwieweit das konzernweite Ziel – ein Arbeitsplatzabbau von bis zu acht Prozent – auch den Standort Bensheim betrifft. Harten Gegenwind vom Kapitalmarkt bekam zuletzt auch Börsenneuling Brain aus Zwingenberg. Für das Unternehmen wird es darauf ankommen, baldmöglichst Gewinne zu erzielen. Die Börse ist skeptisch, die Veröffentlichung von Jahreszahlen vor einer Woche sorgte für weitere Kursrückgänge.

Im Depot Rhein-Neckar hat die BASF zuletzt mehr als zwölf Prozent an Wert verloren. Das sollte auch ein Alarmzeichen für den Rest der Wirtschaft sein. Denn der Chemiekonzern aus Ludwigshafen mit seinen zahlreichen Kunden in allen Branchen ist so etwas wie ein konjunktureller Vorbote für die kommende Entwicklung bei vielen anderen Unternehmen. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF gesenkt. Konjunkturelle Belastungen dürften sich auf das Wachstum der Chemieunternehmen 2019 und 2020 negativ auswirken, schrieb Analyst Martin Evans.

Erneuerbare Energien im Blick

Gut gehalten haben sich im Regionendepot der Softwarekonzern SAP und der Energieversorger MVV. Das dürfte anhalten, die MVV hat zuletzt die Strompreise erhöht, und investiert noch stärker in erneuerbare Energien. Bei der SAP dürfte es nach den Kurseinbußen der jüngsten Vergangenheit auch wieder aufwärts gehen. Von 22 Finanzanalysten, die das Unternehmen genauer beobachten, raten 18 zum Kauf der Aktien.

Einbußen vermeldet der Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub. Die Schweizer Bank Credit Suisse merkt an, Fuchs leide unter einem schwachen Wachstum der Nachfrage in seinen Endmärkten. Kombiniert mit wachsendem Wettbewerb erschwere dies Preisanhebungen und dürfte 2019 auf das Wachstum aus eigener Kraft und die Margen drücken. Südzucker leidet nach wie vor unter der Marktliberalisierung und weltweiten Überkapazitäten in der Zuckerproduktion, zuletzt weiteten Indien und Thailand ihre Produktion aus.

Im Depot Rhein/Main machten dieser Tage wieder einmal die Banken von sich reden. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Deutsche Bank und Commerzbank zusammenkommen. Die Bundesregierung soll kräftig nachhelfen. Ob das aber eine so gute Idee ist? Zwei Lahme zusammen ergeben noch nicht einen Gehenden oder gar einen Sprinter. Der wäre aber nötig, wenn eine gemeinsame deutsche Bank im internationalen Wettbewerb wieder Boden gutmachen und bei der Digitalisierung der Branche mithalten will.

Lufthansa profitiert

Auch die Lufthansa profitiert von Gerüchten. Ein möglicher Verkauf der Catering-Tochter LSG Sky Chefs sei nun wieder Thema, kommentiert Analyst Neil Glynn von der Schweizer Bank Credit Suisse mit Hinweis auf entsprechende Medienberichte. Überhaupt sei die Konsolidierung das Thema im weltweiten Catering für die Luftfahrtbranche. Die Lufthansa wie auch LSG Sky Chefs könnten davon profitieren. Den Flughafenbetreiber Fraport hat die US-Bank JPMorgan abgestuft und das Kursziel gesenkt. Die Aussichten für die europäischen Infrastrukturkonzerne seien auch im kommenden Jahr trüb, merkt Analystin Elodie Rall an. Dabei dürften Flughafenbetreiber wie Fraport am anfälligsten für konjunkturellen Gegenwind sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018