Darmstadt/Bergstraße.Der IHK-Aktionstag Weiterbildung, die Weiterbildungsmesse in der Region, findet am Freitag, 9. März, von 11 bis 16 Uhr in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar statt. Zum 25. Mal verwandelt sich die IHK an der Rheinstraße 89 in Darmstadt in ein Forum für Weiterbildungen. Die Messe mit regionalen Anbietern, kostenlosen Vorträgen und Workshops richtet sich an Unternehmer und Personaler, die nach Fortbildungen für ihre Mitarbeiter suchen sowie Arbeitnehmer, die sich zu Seminaren, Lehrgängen oder höherer Berufsbildung beraten und inspirieren lassen möchten. Besondere Highlights zum Jubiläum sind eine Drohnenflug-Show und eine Verlosung mit einer Drohne als Hauptgewinn. Eine Anmeldung für den Aktionstag Weiterbildung ist nicht erforderlich, die Messe ist kostenfrei. red

