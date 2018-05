Anzeige

Bergstraße.Der Wolf ist zurück - auch im Kreis Bergstraße, wie Sichtungen eines Tieres in Wald-Michelbach im vergangenen Sommer belegen. Auf Anregung der Bergsträßer Grünen zeigt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ab Samstag, 12. Mai, im Bergtierpark in Fürth-Erlenbach eine Ausstellung, die sich der Rückkehr des Wolfes widmet. Die Grüne Jugend organisiert als Rahmenprogramm einen Aktionstag rund um den Wolf, der für die ganze Familie geeignet ist.

„Es ist unsere Generation, die erleben wird, wie der Wolf sich wieder in Deutschland ansiedelt“, sagt Marion Lemahieu, Sprecherin der Grünen Jugend Bergstraße. „Darum haben wir für unseren Aktionstag im Bergtierpark ein Programm erstellt, das besonders für Kinder und Jugendliche attraktiv ist.“

Spiele und Märchen

In den beiden Tipis oberhalb des Tierparks werden Spiele gespielt und Märchen vorgelesen. „Der große, böse Wolf ist in vielen Geschichten eine schaurige Figur“, so Schatzmeisterin Vanessa Vogel. „Um die Vorurteile gegenüber dem Wolf zu entkräften und Chancen und Risiken seiner Rückkehr abzuwägen, haben wir viele Materialien gesammelt, die wir gerne bereitstellen, darunter einen Wolfsschädel.“