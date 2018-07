bre_Albert_G_Konrad.JPG Albert G. Konrad beendet seine ehrenamtliche Tätigkeit im Aufsichtsrat des Caritasverband Darmstadt e. V. nach 22 Jahren. Vier Aufsichtsratsvorsitzende hat der Stellvertretende Vorsitzende in dieser Zeit erlebt, drei neue Caritasdirektoren und eine Caritasdirektorin wurden in seinen Amtszeiten mit Zustimmung des Aufsichtsrates eingestellt und in über 120 Sitzungen hat er die Arbeit des Vorstandes gefördert, beraten und kontrolliert.

© Claudia Betzholz