Als Bordgeistlicher war der Pfarrer und christliche Liedermacher Clemens Bittlinger schon mehrfach auf hoher See. Diesmal war alles anders. Auch wenn er keine Trauerbegleitung zu leisten hatte – drei Infizierte starben nicht an Bord, sondern in australischen Krankenhäusern: Die Angst vor Corona bestimmte die Stimmung auf dem Kreuzfahrtschiff. Wir sprachen mit dem Rimbacher über

...