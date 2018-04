Anzeige

Das Telefon klingelt, eine Stimme sagt „Polizei Notruf“ und einen Moment später: „Wir schicken jemanden zu Ihnen“. Dann wird eine Streife angefunkt und mit kurzen Informationen zum Sachverhalt versorgt. Dann geht es los. Blaulicht an und Abfahrt. Die Fahrzeugbesatzung ist ein eingespieltes Team, häufig sind die beiden Kollegen zusammen unterwegs. In dieser Nacht jedoch haben sie Begleitung: Landtagsabgeordneter Alexander Bauer sitzt mit im Streifenwagen.

„Es war ein Praxiserlebnis der besonderen Art“, resümiert der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion seine Teilnahme an einer Zwölf-Stunden-Nachtschicht bei der Polizeistation Lampertheim/Viernheim: „Mir ist es wichtig, mit den Beamten im Austausch zu sein und Einblicke in den Polizeialltag zu bekommen. Deshalb bin ich regelmäßig bei der Polizei in meinem Wahlkreis zu Besuch.“

Es war für die Beamten eine vergleichsweise ruhige Nacht, bei der man es mit Trunkenheit, Ruhestörung, kleineren Streitereien sowie Verkehrsunfällen zu tun hatte. So blieb Zeit für intensive Gespräche, denn Ziel sei es, so Bauer, in Erfahrung zu bringen, was gut sei und was gegebenenfalls verbessert werden könne. So bekam Bauer nach eigenen Angaben mit, dass allgemeine Zufriedenheit mit der Ausstattung und persönlichen Schutzausrüstung herrsche und sich die Arbeitsbedingungen bei der Polizei in den vergangenen Jahren verbessert hätten. Aber auch die Arbeitsbelastung, Personal-, Beförderungs- und Besoldungsfragen wurden kritisch diskutiert.