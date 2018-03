Alkohol, Wölfe und Gereimtes

Anzeige

Aller Lyrik zum Trotz bekam keiner der beiden Vorschläge eine Mehrheit. Die Grünen zogen ihren Antrag zurück, nachdem Engelhardt darauf hingewiesen hatte, dass es auf der Internetseite des Kreises Bergstraße bereits Informationen über den Isegrim gibt, mit Links zum hessischen Umweltministerium.

Der Antrag der Freien Wähler fiel mit elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung durch. Vorangegangen war eine kontroverse Diskussion, bei der die Grenzen zwischen den Auffassungen teilweise quer durch die Fraktionen verliefen.

Suchtprävention

Myriam Lindner (Freie Wähler) sieht einen Konflikt zwischen der Zusammenarbeit des Kreises mit Institutionen, die sich in der Suchtprävention engagieren, und einem Kursangebot in der Volkshochschule, bei dem die Teilnehmer in einigen Fällen dazu aufgefordert werden, ihr Auto nach den Veranstaltungen stehen zu lassen. „Es kann doch nicht sein, dass wir einerseits verstärkt in die Suchtprävention investieren und anderseits über die Kvhs genau die Suchtmittelanwendung finanzieren“, kritisierte Lindner. Besonders sauer stößt ihr auf, dass die Verköstigungen unter der Kategorie „Gesunde Ernährung“ angeboten werden.

Landrat Engelhardt räumte ein, dass diese Kategorisierung etwas irreführend sei, weshalb diese Angebote künftig unter der Unterkategorie „Essen und Genuss“ laufen sollen. Das Angebot an sich verteidigte er jedoch. Der Wein sei eine regionale Besonderheit. „Wir sind stolz auf diese Kultur“, sagte er. Zudem gehe es bei den Kursen nicht nur um Konsum, sondern auch um Dinge wie das Lesen von Weinetiketten oder Öko-Richtlinien für die Herstellung des berauschenden Rebensafts.

Diesen kulturellen Wert schätzen auch die Freien Wähler hoch ein. Deshalb ging es im zweiten Teil ihres Antrags auch darum, dass bei einem Weinverkostungs-Seminar ein Experte die Kursleitung innehatte, der nicht von der Bergstraße stammt. „Es stellt sich schon die Frage, ob wir hier keine regionale Kompetenz haben, entsprechende Verköstigungen anzubieten“, sagte Lindner. Für Whisky-Tastings gebe es im Kreis private Anbieter und Unternehmen. AfD-Mann Krause findet, dass die beiden Teile des Beschlussvorschlags der Freien Wähler nicht zusammenpassen. Ausgerechnet er sprach von einem „typisch deutschen Antrag.“

Zugang zu Wissen

Für Christopher Hörst (FDP) liegt der Vorteil in den Kursen darin, dass sie über eine neutrale Stelle einen Zugang zu Wissen vermitteln, den es bei Verköstigungen von kommerziellen Alkoholanbietern nicht gibt. Das sei besser als ein Seminar bei einem Anbieter. Problematisch sei, dass es dabei keine Möglichkeit gebe, ohne Verköstigung etwas über Whiskey und Wein zu erfahren. „Mir ist der Antrag zu prohibitiv“, lautete dennoch sein Fazit. Sein Fraktionskollege Burkhard Vetter hingegen unterstütze das Ansinnen der Freien Wähler. Alkohol sei gefährlich, dies versuche er als Suchtberater an Schulen Kindern und Jugendlichen beizubringen.

In dieselbe Kerbe schlug Bruno Schwarz von der Linken: „Man bewirbt den Konsum“, warnte er. Jochen Ruoff von den Grünen würdigte, dass die Freien Wähler das Problem eines zu lockeren Umgangs mit Alkohol thematisieren. „Über das Kursangebot kann man sich streiten“, sagte er. Der Weg, einfach den Ausschluss der Veranstaltungen von der Förderung zu beschließen, sei aber der falsche. Besser sei es, darüber Gespräche mit der Kreisvolkshochschule zu führen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.03.2018