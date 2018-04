Anzeige

Heppenheim/Bergstraße.Die 30. Bergsträßer Weinlagenwanderung markierte im vergangenen Jahr einen Wendepunkt in der Biografie der Großveranstaltung. Nicht wegen des schlechten Wetters – da hatte die Maitour zwischen Zwingenberg und Heppenheim schon Schlimmeres erlebt. Es waren vor allem geplant besoffene Jugendliche, ungezogene Wildpinkler und jede Menge Müll in Weinbergen und Privatgärten, die der Veranstaltung im vergangenen und dem Jahr davor tiefere Kratzer zugefügt hatten.

Mit einem neuen Sicherheitskonzept wollen der Weinbauverband Hessische Bergstraße und seine kommunalen Partner entlang der Strecke den Termin wieder attraktiver machen (wir haben berichtet). Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass die Maßnahmen greifen und die Weinlagenwanderung wieder für positive Schlagzeilen sorgt. Denn auch finanziell ist die Veranstaltung der mit Abstand wichtigste Posten des Verbands, wie Vorsitzender Otto Guthier bei der Mitgliederversammlung im Zwingenberger Adlersaal betonte. 2017 verursachte die Wanderung ein leichtes Defizit und sorgte damit für eine prägnante Delle in der Statistik der vergangenen Jahre, so Geschäftsführerin Stefanie Oberhauser in ihrer Zahlenbilanz.

Der komplette Erlös kommt dem Weinbauverband zugute. Er setzt die Mittel ein, um für das Anbaugebiet und den regionalen Wein zu werben. „Die Weinlagenwanderung ist verantwortlich dafür, dass der Verband schwarze Zahlen schreibt“, sagte Guthier in Zwingenberg. Um wirtschaftlich weiterhin gut aufgestellt zu sein, was trotz der jüngsten Verluste der Fall ist, muss das Zugpferd galoppieren. „Wenn das neue Konzept nicht funktioniert, wird es eng“, meinte ein Mitglied am Rande der Versammlung.