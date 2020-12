Alle Reifen von Mini Cooper zerstochen

Heppenheim.Die Reifen eines abgestellten Mini Coopers in Heppenheim wurden zwischen Freitagnachmittag (18.12.) und Samstagmorgen (19.12.) in der Frankfurter Straße/Nähe Offenbacher Straße zerstochen. Das blaue Auto parkte am Fahrbahnrand, als der Täter mit einem messerähnlichen Werkzeug alle vier Reifen zerschnitt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Die Ermittler in Heppenheim (DEG) nehmen alle Hinweise hierzu unter Telefon 06252/7060 entgegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020