Alle wollten Lambrecht sehen, doch sie musste absagen

Bergstraße.Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte am Dienstag ihren Besuch im Wahlkreis zugesagt, um gemeinsam mit Dagmar Schmidt, stellvertretender Vorsitzender der SPD Hessen-Süd und Mitglied im Bundesvorstand, und Bürgern über das neue Konzept der SPD zur Zukunft des Sozialstaats zu diskutieren. Dementsprechend viele Besucher – darunter Vertreter von Sozialverbänden, Kirchen, Betriebsräten – und Sozialdezernent Karsten Krug (SPD) waren gekommen, um von dem Shootingstar der Partei Neuigkeiten aus der Berliner Parteizentrale zu erfahren und der Nachfolgerin von Katarina Barley zum neuen Amt zu gratulieren.

Schnell sollte sich der vorgesehene Versammlungsraum im Hotel Felix als viel zu klein für den Besucheransturm erweisen. Immer mehr Stühle mussten herangeschafft werden. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuß: Lambrecht hatte tags zuvor ihre Teilnahme kurzfristig absagen müssen. Sie blieb in Berlin. Die Ministerin hatte zu tun, wie Kreisvorsitzender Marius Schmidt mitteilte und sich gleichwohl über das „große Interesse an dem hochinteressanten Thema“ freute. Für die SPD als Partei der Arbeit und der Arbeitnehmer sei seit jeher das „Recht auf Arbeit“ eine Herzensangelegenheit gewesen, betonte Schmidt.

„Aus Fehlern lernen“

Von der Zerrissenheit der Bundespartei, von schlechten Wahlergebnissen und der noch ungeklärten Nachfolgefrage von Andrea Nahles im Bundesvorsitz der Partei war an diesem Abend nicht die Rede. Stattdessen feuerte Dagmar Schmidt selbstbewusst und kompetent die Diskussion über die „Sozialstaatsreform für das 21. Jahrhundert“ an. Nicht alles in der Agenda 2010 sei schlecht gewesen, verteidigte die Bundestagsabgeordnete aus dem Lahn-Dill-Kreis Teile des Vorgängerpapiers. Heute allerdings gelte es, aus Fehlern zu lernen, etwas Neues zu entwickeln und individuelle Antworten für diejenigen Menschen zu finden, „die den Sozialstaat brauchen und ihn nicht missbrauchen.“

„Wir müssen in die Diskussion einsteigen. Das Konzept der SPD muss lebendig und weiter entwickelt werden um die Erwartungen der Menschen an den Sozialstaat zu erfüllen.“ Dieser werde nur allzu oft – und oftmals zu Recht – als „unfreundliches Bürokratiemonster“ statt als Partner wahrgenommen und die SPD als „Gesetzeserklärerpartei“ gesehen.

Als Beispiel führte Schmidt das undurchsichtige und für die allermeisten Bürger undurchschaubare Vorschriften-Wirrwarr in den Sozialgesetzbüchern an. Ziel sei es, das System durchlässiger, verständlicher und einfacher zu machen: „Wir wollen aus zwölf Sozialgesetzbüchern eines machen“, denn „das Leben in Deutschland ist unheimlich kompliziert und viele Menschen sind überfordert.“

Recht auf Weiterbildung

Ein Paradigmenwechsel sei dringend nötig, so Schmidt, die sich dafür aussprach, das Arbeitslosengeld II „auszutrocknen“. Das „Recht auf Arbeit“ nannte sie die richtige Antwort auf ein Ende von Hartz IV: „Wir bezahlen lieber Arbeit als Arbeitslosigkeit.“ Fester Bestandteil des Sozialstaatskonzepts der SPD sei das Recht auf Weiterbildung und Qualifizierungsberatung: „Wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen erst gar nicht für lange Zeit arbeitslos werden.“

Es gelte zudem, „das Leben leichter machen“ und das Übermaß an Bürokratie abzubauen und unnötige Anträge abzuschaffen, nannte die Bundestagsabgeordnete einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion. Als eine Möglichkeit bezeichnete sie quartiernahe Anlaufstellen, in denen „diskriminierungsfrei“ und aus „einer Hand“ alle sozialstattlichen Leistungen erhältlich sind. „Wir wollen nach unterschiedlichen Lebenslagen und nicht nach dem Sozialgesetzbuch beraten und vorgehen. Unsere Idee ist es, dass die Bürger einfach und schnell die nötige Unterstützung bekommen.“ An Stelle von „Verschiebebahnhöfen“ sehe das Konzept „Bürgerservicestellen“ vor.

Gegen Kinderarmut angehen

Als „Kernanliegen“ bezeichnete Schmidt, die für ihre Fraktion als Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales tätig ist, „Chancengleichheit und Kindergrundsicherung.“ Um zukünftig gegen Kinderarmut anzugehen, seien die Erhöhung des Mindestlohns und eine Reformierung des Wohngelds ebenso unverzichtbar wie Angebote für eine „gute Infrastruktur, welche die Teilhabe aller Kinder garantiert.“ Dafür brauchten die Kommunen mehr Geld, das auf dem „direkten Weg vom Bund“ dorthin fließen sollte.

Der Zukunftsplan der SPD beinhalte weiterhin die Einführung eines „Chancenkontos“ als soziales Erbe für jeden Arbeitnehmer. Dieses sollte mit bis zu 20 000 Euro gefüllt sein, um davon Weiterbildung, Existenzgründung und Auszeiten zu finanzieren. „All das kostet Geld, Geld das wir haben“, versicherte Dagmar Schmidt und sprach in diesem Zusammenhang die „Verteilungsfrage“ sowie Erbschafts- und Vermögenssteuer an. „Ein Jahrhundertprojekt“, so die Bundestagsabgeordnete.

Im Anschluss an die Vorstellung des SPD-Sozialstaatskonzepts entwickelte sich eine rege Diskussion.

