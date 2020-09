Alles dreht sich um einen roten Vorhang

Genau neun Monate ist es her, dass in Ober-Schönmattenwag ein Fachwerkhaus abbrannte. Die Angeklagte, eine 43-jährige Frau, soll im Zustand „erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ für den Brand verantwortlich sein. Nun muss sie sich vor dem Landgericht in Darmstadt verantworten.

© Fritz Kopetzky