Die SPD sieht vor allem auch eine Gefahr in der zunehmenden Altersarmut. „Diese Gefahr kann nicht bekämpft werden, indem wir einfach länger arbeiten. Am Ende solange, bis wir gar nichts mehr von der Rente haben. Wir müssen vor allem bei der Lohnpolitik ansetzen und bei denjenigen, die von dieser nicht profitieren, langfristig sicherstellen, dass die Rente zum Leben reicht“, erklärt die Bergsträßer SPD.

Vor großer Herausforderung

Hierzu soll ihrer Meinung nach die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen verbessert und somit Tarifflucht verhindert werden. Die Sozialdemokraten sehen sich hier vor einer großen Herausforderung. Sie hoffen, dass die vielen Neumitglieder, aber auch langjährige Mitglieder durch neu eingeführte Beteiligungsinstrumente im Rahmen des Erneuerungsprozesses der Partei Wissen und Ideen über viele Kanäle einbringen, um auf diese große Frage möglichst zufriedenstellende Antworten zu finden „Ziel sollte auf jeden Fall sein, dass in Zukunft alle in die Rentenkasse einzahlen – auch Selbstständige“, so Schmidt abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018