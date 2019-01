Altarinsel gibt Gläubigen neue Orientierung

Bergstraße.Schreiner werkeln an den Holzteilen, Elektriker verlegen noch Kabel, die Maler führen letzte Pinselstriche aus, die ehrenamtlichen Helfer kehren und wischen und putzen. Am Sonntag aber waren alle Arbeiten beendet – mit der festlichen Altarweihe durch Bischof Peter Kohlgraf ab 10.15 Uhr fanden die Sanierungsmaßnahmen in der Apostelkirche endgültig ihren Abschluss.

Ursprünglich war

...