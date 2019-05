Alte Bäume als Zuhause für seltene Käfer

Bergstraße.Geradezu unscheinbar wirken die Ulmen und Erlen neben dem mächtigen Stamm der Eiche im nordwestlichen Teil des Niederwalds. Und sie ist nicht nur größer als ihre Nachbarn, sondern auch viel älter, wie Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt erklärt. Seit etwa 300 Jahren steht sie dort schon.

Künftig soll es in diesem Bereich mehr Bäume geben, die ein gewisses Alter erreichen. Der etwa einen Hektar große Teil des Bensheimer Stadtwalds, in dem sich die Eiche befindet, wird seit fünf Jahren nicht mehr bewirtschaftet, es darf dort kein Holz zum Verkauf geschlagen werden. Nur dann, wenn Bäume drohen, auf die Waldwege zu fallen und so zum Sicherheitsrisiko werden, dürfen sie gefällt werden, erläuterte der Förster anlässlich eines Pressegesprächs des Kreises Bergstraße und der Stadt Bensheim zum gestrigen Tag der biologischen Vielfalt.

Die Bereiche abseits der Wege dürften zwar auch betreten werden. Spaziergänger hätten dort aber keinen Anspruch darauf, dass der Besitzer den ungefährdeten Durchgang gewährleistet.

60 bis 70 Jahre zur Erholung

Indem einzelne Bereiche des Waldes aus der Bewirtschaftung herausgenommen werden, sollen Räume geschaffen werden, in denen die Natur ungestört gedeihen und besagte Vielfalt erhalten werden kann. Diese werde weniger von einzelnen Rodungsmaßnahmen bedroht, wie der Bensheimer Erste Stadtrat Helmut Sachwirt betonte. „Es sind eher die schleichenden Prozesse, die gefährlich sind“, ist er überzeugt. Mit dem Tag der biologischen Vielfalt solle die Öffentlichkeit auf den Verlust von Tier- und Pflanzenarten aufmerksam gemacht werden, ergänzte Kreisbeigeordneter und Umweltdezernent Karsten Krug.

Ruis-Eckhardt arbeitet schon lange im Wald. „Aber selbst ich habe keine Ahnung, wie viele Arten es in diesem Bereich gibt, weil es so viele sind“, sagte er. Die 300 Jahre alte Eiche etwa beherberge Larven von Hirschkäfern und Heldböcken. Beide Käferarten stehen in Deutschland auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Die Flatterulmen, die in der Umgebung der Eiche stehen, sind Bäume des Jahres 2019. „Früher wurden daraus schöne Möbel gemacht. Jetzt versuchen wir, so viele dieser Bäume wie möglich zu erhalten“, sagte der Förster.

Einen Bereich des Waldes für die Stilllegung, also die Befreiung von der Forstwirtschaft auszuwählen, sei nicht leicht, verdeutlichten Sachwitz und Ruis-Eckhardt. Überlegungen zur Verkehrssicherheit spielten dabei eine Rolle, auch, weil der Wald nicht nur ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern auch ein Erholungsraum für Menschen ist.

Andererseits handele es sich bei dem Areal im Niederwald schon immer um ein Biotop mit vielen verschiedenartigen Bewohnern, weshalb es schon von sich aus für die Stilllegung geeignet gewesen sei. Bis sich die Flächen von den Jahrhunderten der Bewirtschaftung erholt hätten, brauche es allerdings etwa 60 bis 70 Jahre.

Kreisweit gibt es mittlerweile etliche weitere solcher nicht bewirtschafteter Bereiche , wie Otto Weber von der unteren Naturschutzbehörde erläuterte. Oft befänden sie sich in schon länger bestehenden Naturschutzgebieten.

Wie Sachwitz erläuterte, gibt es jedoch Grenzen, nicht nur, weil der Wald auch als wirtschaftliches Gut betrachtet wird und Holz produzieren soll. Den Niederwald vollständig sich selbst zu überlassen, sei keine Option. „Der Wald muss ja auch für die Menschen erlebbar bleiben“, gab Ruis-Eckhardt zu bedenken.

Andererseits spielt Artenvielfalt auch innerhalb der Städte eine Rolle. „Bei Baumalleen achten wir darauf, verschiedene Arten zu pflanzen“, sagte Sachwitz. Der Vorteil: Werde eine bestimmte Art von einer Krankheit befallen, sterbe meist nicht gleich der gesamte Bestand entlang einer Straße ab.

