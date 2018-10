Alte Handwerkskunst lebt in Lindenfels wieder auf

Lindenfels.Zu den Brauchtumstagen sind am Wochenende zahlreiche Besucher nach Lindenfels geströmt. Handwerker stellten im Heimatmuseum und im Kurgarten ihre Fertigkeiten an Gerätschaften aus vergangenen Zeiten zur Schau – wie etwa an einer historischen Druckmaschine. Auch Schmiedearbeiten und der Bau einer Wasserleitung aus Holz wurden vorgeführt.

Abgerundet wurde das Programm vom Herbstmarkt im Bürgerhaus, bei dem die Besucher an verschiedenen Ständen verschiedene Kleinigkeiten oder auch erste Weihnachtsgeschenke aus Handarbeit erwerben konnten. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.10.2018