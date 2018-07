Alte Leitungen sind anfällig

Anzeige

Anfang Juli kam es zu Stromausfällen im Versorgungsgebiet der GGEW – und zwar genau in jenem Teilnetz, das der Bergsträßer Energiedienstleister von e-netz übernommen hat. Während das ursprüngliche Stromnetz der GGEW bereits seit den 90er-Jahren als eines der ausfallsichersten der gesamten Bundesrepublik gilt, erweisen sich die neuen Netze als anfällig. Die GGEW AG investiert deshalb bereits seit Jahren hohe Millionensummen, um die Technik auf den Standard zu bringen, den die Bürger von ihrem Versorgungsunternehmen erwarten – seit 2015 insgesamt schon 27 Millionen Euro.

Im Gegensatz zum Großteil des GGEW-Stromnetzes liegen in den 2015 vom Vorbesitzer übernommenen Teilnetzen in Heppenheim, Seeheim-Jugenheim, Lorsch und Lautertal Kabel, die teils mehrere Jahrzehnte alt sind. „Als wir diese Netze gekauft haben, gingen wir von einem gewissen Sanierungsbedarf aus. Deshalb haben wir unmittelbar nach dem Erwerb ein langfristiges Investitionsprogramm zur Sanierung der Netze aufgelegt“, erläutert Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW.

Isolation gealtert

Stromausfälle wie die besagten entstehen in der Regel altersbedingt oder durch Verletzung der Isolation eines Stromkabels bei Tiefbauarbeiten. Über die Jahre graben alle möglichen Unternehmen in der Erde: Internetprovider, Telefongesellschaften etc. Es kann durchaus passieren, dass bei solchen Arbeiten unbeabsichtigt und unbemerkt die Isolation eines Stromkabels verletzt wird. Das muss nicht sofort einen Effekt haben. Aber irgendwann kommt es zu einem sogenannten Erdschluss – eine der drei Phasen im Kabel gerät in direkten Kontakt zum Erdreich und fällt schlagartig von ihren normalen 12 Kilovolt auf 0 Kilovolt ab, während die beiden anderen Phasen von 12 Kilovolt auf 20 Kilovolt hinaufschnellen.