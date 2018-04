Anzeige

Weinheim.Die unsägliche Geschichte rund um das Areal der Unteren Hildebrand’schen Mühle geht weiter. Die Untere Denkmalbehörde der Stadt Weinheim sieht nicht mehr tatenlos zu, wie die alte Villa ungeschützt allen Wetterbedingungen ausgesetzt wird und ebenso wie der 50 Meter hohe Siloturm verfällt. Bereits am 8. Dezember forderte die Behörde per Verfügung die Wiederherstellung des Notdaches vom bisherigen Eigentümer Deutsche DenkMal AG. Weiterhin wurde die Ersatzvornahme für die Errichtung des Notdaches angedroht. Es wurde ein Bußgeld in sechsstelliger Höhe und damit der höchst mögliche Betrag festgesetzt. Der Bußgeldbescheid ging am 29. Januar an die Deutsche DenkMal AG, teilt Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner als zuständiger Baudezernent der Stadt Weinheim mit.

Wie die aktuelle Situation auf dem Gelände zeigt, hatte diese Drohung, einschließlich Bußgeldbescheid, keine Wirkung. Das Denkmal blieb den ganzen Winter über schutzlos dem Wetter ausgesetzt. Man fragt sich längst zurecht, ob überhaupt noch historische Teile der Villa, wie beispielsweise das Treppenhaus, zu retten sind.

Hohe Kosten für Notdach

Die Stadt Weinheim kann die ganze Geschichte allerdings, zumindest vorübergehend, noch eine Stange Geld kosten. Sollte die Ersatzvornahme verfügt werden, müsste Weinheim nämlich in Vorleistung treten, denn die Stadt müsste eine Gerüstbaufirma beauftragen und bezahlen. Die Kosten für ein Notdach für die Standzeit für 12 bis 13 Monate beträgt nach dem Kostenvoranschlag der bisherigen Gerüstbaufirma rund 365 000 Euro.