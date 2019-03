Altersarmut sichtbar machen

Bergstraße/Heppenheim.Mit dem Thema Altersarmut beschäftigt sich eine Ausstellung, zu der das Evangelische Dekanat Bergstraße, das Katholische Dekanat Bergstraße-Mitte, die Katholische Betriebsseelsorge Südhessen, der Caritasverband Darmstadt und der DGB Heppenheim ins „Haus der Kirche“ einladen. Auf großformatigen Roll-Ups erzählen Betroffene ihre persönlichen Geschichten. Noch bis einschließlich Donnerstag, 28. März, ist die Ausstellung täglich von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr in Heppenheim zu sehen. Der Eintritt ist frei, Führungen sind nach Absprache möglich.

Auf einem Plakat berichtet eine 35-Jährige, wie geschockt sie über ihre erste Rentenberechnung war. „952 Euro werde ich im Jahr 2048 an Bruttorente bekommen. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, meint sie. Ein Pensionär erzählt, dass er 45 Jahre lang gearbeitet hat und seine Rente mit 720 Euro so knapp ist, dass er zusätzlich Sozialhilfe bekommt. „Ich wohne in Frankfurt. Die Stadt ist ein teures Pflaster.“ Für seine Wohnung muss er allein 700 Euro Miete zahlen – und etwas Günstigeres zu bekommen, sei schier aussichtslos.

Keine Einzelfälle

Das sind nur zwei von insgesamt 13 Porträts von Menschen zwischen 20 und 77 Jahren, die in Altersarmut leben oder diese befürchten. „Und das sind keine Einzelfälle. Altersarmut wird in Zukunft immer mehr Menschen betreffen“, sagt Ingrid Reidt von der Katholischen Betriebsseelsorge. „Armut im Alter wird immer noch weitgehend ignoriert. Dabei ist sie offensichtlich und sichtbar. Wir gehen täglich an alten Menschen vorbei, die in Mülleimern nach Pfandflaschen suchen“, sagt Reidt. „Durch die Erweiterung des Niedriglohnsektors und der Teilzeitarbeit wird Altersarmut in Zukunft dramatisch zunehmen, wenn die Politik nicht umsteuert. Denn sie ist nicht individuell, sondern strukturell bedingt.“

Auch Hilde Kille vom DGB kann dies bestätigen. Viele Menschen seien arm trotz Arbeit. „Die Erwerbsarmut hat sich in den letzten Jahren verdoppelt – nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 4,8 auf 9,6 Prozent.“ Kille plädiert für eine aktive Politik der Armutsbekämpfung. „Wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, wird dies Folgen haben“, meint auch die Referentin für gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Dekanat, Sabine Allmenröder. „Wir riskieren die Solidarität in unserer Gesellschaft und vielleicht auch das Vertrauen in die Demokratie.“

Persönlicher Zugang

Die Ausstellung wurde im Alten Rathaus von Heppenheim eröffnet und anschließend im „Haus der Kirche“ aufgebaut. „Sie liefert nicht abstrakte Zahlen, sondern die Lebensgeschichten der porträtierten Personen schaffen vielmehr einen persönlichen Zugang zum Thema“, lobt Heppenheims Erste Stadträtin Christine Bender. Die gezeigten Bilder stammen vom Verein Fototeam Hessen, der auch die Geschichten der Betroffenen aufgeschrieben hat.

Die Veranstalter sind Mitglied im südhessischen Bündnis „Gemeinsam gegen Altersarmut bei Frauen“ und wollen deutlich machen, dass Altersarmut oft weiblich ist. Demnach lag die durchschnittliche Rente von Frauen in Westdeutschland Anfang 2017 bei 546 Euro, bei den Männern waren es 1040 Euro. So sagt auch die 35-Jährige auf dem Plakat: „Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. Scherzhaft verabschiedete mich unlängst ein Freund mit den Worten: Auf Wiedersehen in der Altersarmut.“ zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019