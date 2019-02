Altersvorsorge speziell im Weinbau

Eltville/Bergstraße.Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt bietet im März ein Seminar zur Altersvorsorge für Winzer an. Dabei wird ein Experte aus der Pfalz erklären, wie die Vorsorge aussehen sollte und welche Möglichkeiten über die landwirtschaftliche Rentenkasse hinaus es gibt.

Der Termin findet am Donnerstag, 14. März, von 14 bis 16.30 Uhr im Weinbau-Dezernat in Eltville (Wallufer Straße 19) statt. Mitarbeiterin Sabrina Lüft informiert über die Kosten des Fachseminars und nimmt unter der Telefonnummer 06123 /905824 oder per E-Mail (sabrina.lueft@rpda.hessen.de) auch noch bis Donnerstag, 7. März, Anmeldungen entgegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019