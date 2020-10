Altmaiers Spielwiese

Bergstraße.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gefällt sich in der Rolle des großen Machers in der Wirtschaft. Zuerst bezahlt er für Anteile an dem Biotechunternehmen Curevac 300 Millionen Euro aus Steuermitteln, obwohl noch nicht klar ist, ob und wann das Unternehmen einen Corona-Impfstoff entwickelt. Und nun stellt sich der Minister an die Seite der Energiegiganten Eon und RWE bei ihrem geplanten milliardenschweren Tausch von Geschäftsfeldern. Auf der Strecke bleiben dabei offenbar Stadtwerke und lokale Energieversorger, die neben ihrem Geschäft, dem Verkauf von Strom, Gas und Internet, in vielen anderen Bereichen aktiv sind. Das reicht vom Sponsoring von Sport und Kultur bis hin zu sozialem Engagement. Doch die lokalen Versorger lässt Altmaier bei ihrer Klage gegen RWE und Eon nicht nur im Regen stehen. Sondern ergreift offen Partei für die Konzerne in einem Gerichtsprozess, den die Stadtwerke gegen das Zusammengehen angestrengt haben. Altmaier soll qua Ministeramt den Wettbewerb fördern, nicht verhindern. Man darf gespannt sein, was Altmaier als nächstes auf seiner Spielwiese anstellt.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020