Altmeiers falsches Pferd

Bergstraße.Mit 300 Millionen Euro hat sich der Bund, wohlgemerkt aus Steuermitteln, im Juni an dem Tübinger Pharmaunternehmen Curevac beteiligt. Curevac forscht an einem Corona-Impfstoff. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier gefiel sich in der Rolle des staatlichen Biotechinvestors im Kampf gegen das Virus. Gut möglich, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Glaubt man der Börse, dann sind die Chancen des Mainzer Curevac-Konkurrenten Biontech deutlich besser. Der Aktienkurs von Curevac legte seit dem Börsengang um rund 13 Prozent zu. Der von Biontech im gleichen Zeitraum um 39 Prozent. Außerdem hat Biontech mit Pfizer, einen der größten Pharmahersteller der Welt als Partner. Auch dessen Aktienkurs stieg zuletzt. Bleibt zu hoffen, dass auch Curevac einen Corona-Impfstoff findet. Dann könne Altmeier die Beteiligung an der Börse verkaufen. Falls nicht müssten er und die Steuerzahler 300 Millionen Euro abschreiben und wären als Investor gescheitert. Biontech wäre aus heutiger Sicht die bessere Wahl gewesen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020