Altrhein-Schicksal liegt vielen am Herzen

Bergstraße.Wie wertvoll Wasser ist, zeigt sich am Lampertheimer Altrhein. Schließlich wird dort mit großem ideellen und materiellen Aufwand um die Zukunft dieses Gewässers gestritten. Während weder Bund noch Land bislang einen Handlungsbedarf erkannt haben, den drohenden Verlandungsprozess aufzuhalten, bemühen sich in Lampertheim gleich mehrere Initiativen und Einrichtungen um eine Entschlammung des Altrheins.

Der Initiative „Rettet das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein“, der „Arbeitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhein“ (ALA) und einem 2017 installierten Projektbeirat, in dem sich Bürger (mit Ausnahme der ALA), Politiker und Verwaltungsvertreter über die weitere Entwicklung am Lampertheimer Altrhein austauschen, liegt das Schicksal dieses Gewässers am Herzen. Sie vertreten nicht zuletzt auch die Interessen der am Altrhein ansässigen Wassersportvereine, die die Ausübung ihres Sports gefährdet sehen, sollte die Schlammschicht weiter wachsen und der Wasserstand sinken.

Was für die Naturbehörden bislang die Folge eines natürlich verlaufenden Prozesses ist, gilt es für die Lampertheimer Vereine und Initiativen aufzuhalten. Deshalb wurde im vergangenen Jahr ein Pilotversuch unternommen, um den Altrhein auszubaggern. Zuvor waren zwei Drittel des Grundes nach Metallkörpern abgesucht worden, um die Baggertätigkeiten vor dem möglichen Kontakt mit Kriegsmunition abzusichern. Anschließend wurden drei Felder bestimmt, aus denen gefahrlos Schlammsedimente entnommen werden konnten. Diese wurden in langen Leitungen an Land gepumpt. Dort wurde der Schlamm in Textilsäcken gesammelt, ausgetrocknet und verdichtet.