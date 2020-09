Am Donnerstag Warnstreik im öffentlichen Dienst

Hessen.Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi an diesem Donnerstag (24.9.) erstmals auch in Hessen zu Warnstreiks auf. Der Schwerpunkt liege dabei auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit, teilte Verdi am Dienstag mit. Die Arbeit niederlegen sollen Beschäftigte von Einrichtungen in Frankfurt, Offenbach, Friedberg und Bad Nauheim. Gestreikt werden soll einen Tag lang - von der Früh- bis zur Spätschicht. In Frankfurt ist für den Vormittag ein Demonstrationszug geplant. Zuvor hatte Hit Radio FFH über den bevorstehenden Warnstreik berichtet.

