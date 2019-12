Am Freitag wird wieder demonstriert

Bergstraße.Die Bergsträßer Organisationen von Fridays für Future und Parents for Future rufen für diesen Freitag (20. Dezember) wieder zu einem Demonstrationszug und einer Kundgebung in Bensheim ein. Anlass ist der „Globale Regenwaldtag“, mit dem die Bewegungen auch hierzulande auf besseren Schutz für die „Lunge der Erde“ drängen wollen.

„Rodung vervierfacht“

„Im Brasilianischen Regenwald werden seit der Regierungsübernahme von Bolsonaro momentan viermal so viele Bäume gerodet wie in den Jahren davor. Die Vernichtung der Lunge unserer Erde hat ein unvorstellbares Ausmaß angenommen und kann bei Unterschreitung einer bestimmten Fläche zu einer Destabilisierung des gesamten Ökosystems des Regenwaldes führen. Weltweit verschwinden 35 Fußballfelder Regenwald alle zwei Minuten, illegale Brandrodungen werden eingesetzt, um den Soja-Anbau für den Fleischkonsum, den Palmölanbau oder das Schürfen seltener Erden oder Rohstoffe voranzutreiben“, heißt es in dem Aufruf der Organisatoren.

Die internationale Staatengemeinschaft versäume es, harte Sanktionen gegen die Zerstörung des Ökosystems einzuleiten. „Die Welt schweigt – sowohl über Personen wie Jair Bolsonaro, die durch wirtschaftliche Interessen die Zerstörung fördern, als auch über die Abholzung oder die Morde an indigenen Einwohnern. Schon die Tatsache, dass ein Viertel aller an Land gebundenen CO2-Mengen durch den Amazonas-Regenwald eingespeichert werden kann, zeigt, wie wichtig die Regenwälder für den Klimaschutz sind“, betonen die Veranstalter weiter.

Mehr Achtsamkeit schaffen

Fridays For Future ruft deshalb zum globalen Regenwald-Aktionstag auf. Diesmal beginnt die Demonstration am Freitag direkt nach Schulschluss um 10.45 Uhr – wie immer am Rathaus in Bensheim. Um circa 11.15 Uhr mündet sie in eine Kundgebung auf dem Beauner Platz. Fridays for Future fordern alle Menschen sowie Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen auf, ihre Arbeit für ein bis zwei Stunden ruhen zu lassen und sich der Demonstration in Bensheim anzuschließen. „Wir möchten mit der Aktion mehr Achtsamkeit für das Thema schaffen und auch konkrete Handlungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen thematisieren”, so Zoe Fischer von Fridays For Future.

Parents For Future schenkt an einem Infostand am Beauner Platz heißen Winterpunsch aus und informiert über den Regenwald, den CO2-Fußabdruck, die Analyse der bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung und Ökostrom. Teilnehmer werden gebeten, für den Winterpunsch eine Tasse oder einen Becher mitzubringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019