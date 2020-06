Am Samstag Demonstration für das Klima

Bergstraße.Zu seiner ersten Klima-Demo lädt das Klimabündnis Bergstraße für kommenden Samstag, 6. Juni, ab 11 Uhr alle Bürger des Kreises ein. Die Teilnehmer treffen sich am Hospitalbrunnen in der unteren Hauptstraße in Bensheim. Der Demonstrationszug führt dann vom Hospitalbrunnen über den Bürgerwehrbrunnen bis zum Beauner Platz.

Unter dem Motto „Jetzt die Klimakrise wieder angehen!“ machen mehrere kurze Redebeiträge zu den Themenkomplexen Energie-, Verkehrs- und Agrarwende sowie der sozial-ökologischen Transformation deutlich, dass die Probleme des Klimawandels trotz der Coronakrise nicht außer acht gelassen werden dürfen.

„Unsere Gesellschaft steht an einem Wendepunkt. Entscheidungsträger auf allen politischen Ebenen müssen jetzt mutig und mit Weitblick die finanziellen und politischen Rahmenbedingungen für eine klimaneutrale und sozial gerechte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft angehen,“ erklärt Katja Knoch, Organisatorin des Klimabündnisses und Aktivistin bei Parents For Future.

Jetzt handeln, sonst ist es zu spät

„Es darf keine weiteren Subventionierungen für klimaschädliche Unternehmen geben. Schon gar keine Abwrackprämie für die Neuanschaffung von Verbrennern!“, fordert Otto Merkel, Mitorganisator und Gründer der Öko-Börse Bensem. „Viele bedrohte Tiere und Pflanzen können nicht länger warten. Wir müssen jetzt unsere Agrarwirtschaft reformieren, sonst ist es zu spät“, ergänzt Birgit Rinke, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und Ernährung im Bündnis.

Auch Fridays For Future Bensheim ist Mitveranstalter und mit einem Redebeitrag vertreten. Die Veranstalter bitten alle Beteiligten, durchgehend einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Wer möchte, kann ein eigenes Plakat mitbringen. red

Info: www.klimabuendnis- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020