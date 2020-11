Am Samstag Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr

Hessen.Fahrgäste in Hessen müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Wegen Warnstreiks in mehreren hessischen Städten wird laut Angaben der Gewerkschaft Verdi das Fahrpersonal seine Arbeit niederlegen. In Kassel seien Bahnen und Busse betroffen, in Marburg Busse, in Wiesbaden Busse und in Frankfurt U-Bahnen und Straßenbahnen. Bereits am Freitagmorgen blieben die Busse des Verkehrsunternehmens ESWE in Wiesbaden im Depot.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.11.2020