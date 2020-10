Am Steuer die Tageszeitung lesen?

Ein Mensch reist in einem Auto von Hamburg nach München. Er lehnt sich entspannt zurück, genießt ein Getränk, liest die Tageszeitung – das Auto fährt und lenkt von selbst. Diese Szene könnte als höchste Stufe des autonomen Fahrens schon bald Realität werden und eine neue Ära der Verkehrssicherheit einläuten.

Unter autonomem Fahren versteht man, dass sich Fahrzeuge von selbst, ohne direkten Eingriff von Menschen, an ein Ziel bewegen und Hindernissen ausweichen. Die sogenannten „SAE-Stufen“ des autonomen Fahrens geben an, wie automatisiert ein Auto ist. „SAE“ bezeichnet dabei die „Society of Automotive Engineers“ (in etwa: Gesellschaft der Fahrzeugtechnik), die jene Klassifizierung 2014 herausgebracht hat. Von Stufe 0 bis 5 unterscheidet man zwischen assistiertem, teilautomatisiertem, hochautomatisiertem, vollautomatisiertem und schließlich autonomem Fahren.

Die Stufen 1 und decken Tempomaten, Spurassistenten, Parklenkassistenten und Fahrhilfen ab, mit denen viele Autos bereits serienmäßig ausgestattet sind. In Stufe 3, dem hochautomatisierten Fahren, können Autos in bestimmten Situationen selbst beschleunigen, bremsen und sogar andere Fahrzeuge überholen. Manche Oberklasselimousinen können theoretisch bereits auf Level 3 fahren, dürfen es praktisch aber (noch) nicht in vollem Umfang. Ein 2017 verabschiedetes Gesetz erlaubt es Fahrzeugführern entsprechend ausgestatteter Kraftfahrzeuge bereits, ihre Aufmerksamkeit zumindest kurzzeitig vom Straßenverkehr abzuwenden, jedoch unter der Bedingung, bei auftretenden Problemen innerhalb weniger Sekunden wieder das Steuer übernehmen zu können. Einige Fragen, z.B. ob der Fahrer trotz Automatisierung für das Übertreten von Tempolimits haftbar gemacht werden kann, bedürfen allerdings noch rechtlicher Klärung. Bereits bei Stufe 4, dem vollautomatisierten Fahren, übernimmt die Technik alle Aufgaben des Fahrers, der sogar schlafen oder sein Smartphone benutzen kann. Auch das Fahren von Autos ohne Insassen, zum Beispiel zum Transport von Waren, wäre hier denkbar. Rechtliche Regelungen liegen für vollautomatisierte Fahrzeuge jedoch bisher nicht vor. Bei der letzten Stufe, dem autonomen Fahren, sind – soweit die Theorie – weder Fahrer noch Fahrerlaubnis, Gaspedal oder sonstige Bedienelemente, die das Steuern des Fahrzeugs ermöglichen, erforderlich. Auch hier gibt es allerdings noch keinen rechtlichen Rahmen, der beispielsweise festlegt, wer im Falle von Verkehrsverstößen und entstehenden Schäden haftet.

Während technischen Entwicklungen der Stufen 1 und 2 nicht mehr wegzudenken sind, sind das hochautomatiserte, vollautomatisierte und autonome Fahren noch weitgehend Zukunftsmusik. Dabei lässt sich absehen, dass das hochautomatisierte Fahren, also Stufe 3 des Systems, als erstes auf Autobahnen umgesetzt werden wird, da diese über durchgängige Fahrbahnmarkierungen verfügen und es keinen direkten Gegenverkehr gibt. Neuesten Entwicklungen zufolge soll es künftig ein vom Verkehrsministerium entworfenes und mit den Autoherstellern abgestimmtes Gesetz geben, das die Zulassung autonom fahrender Fahrzeuge der Stufen 4 und 5 regelt und deren Einsatzgebiete genehmigt.

Auf den ersten Blick könnte man denken, autonomes Fahren sei gefährlicher als selbst zu fahren. Eine vom Statistischen Bundesamt im Jahr 2016 herausgegebene Statistik belegt jedoch, dass 88 Prozent der 2015 entstandenen Verkehrsunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Auch sind höhere Geschwindigkeiten bei gleichbleibender Sicherheit aufgrund der technisch optimierten Bremsvorgänge möglich, da sich durch die verringerte Reaktionszeit der Bremsvorgang verkürzt. Somit scheint eine deutliche Erhöhung der Verkehrssicherheit durch autonome Fahrzeuge in Zukunft realisierbar.

