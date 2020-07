Ampelausfälle in der Region

Südhessen.Ein Spannungsabfall im Stromnetz sorgte am Mittwochnachmittag zu zahlreichen Ampelausfällen in weiten Teilen Südhessens. Ab 17.10 Uhr gingen die ersten Notrufe ein und meldeten ausgefallene Ampelanlagen in Bensheim und Heppenheim, aber auch an stark frequentierten Kreuzungen in Darmstadt, Pfungstadt, Weiterstadt und Griesheim. Auch im Odenwald in Michelstadt waren Ampeln ausgefallen.

Die Mitteilungen summierten sich auf rund 20 Anlagen, entweder von Notrufern gemeldet oder von Polizeistreifen selbst festgestellt. Eine genaue Zahl ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt nicht bekannt.

Das sonst übliche gelbe Blinklicht, das den auf der untergeordneten Straße fahrenden Verkehrsteilnehmern Wartepflicht signalisiert, fiel ebenfalls aus. Nach Erkenntnissen der Polizei ereignete sich lediglich in Bensheim ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand.

Während einige Ampeln bereits nach etwa einer halben Stunde wieder ihren Dienst versahen, gingen die Mehrzahl nach dem Einsatz von Technikern erst im Laufe des späten Abends oder in wenigen Fällen noch gar nicht ans Netz. pol

