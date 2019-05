Amtszeit von Just endet im Jahr 2027

Weinheim.Eigentlich hätte Manuel Just sein Amt als neuer Oberbürgermeister von Weinheim am 13. August 2018 angetreten. Doch die Wahlanfechtung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen übernahm an jenem Tag Erster Bürgermeister Torsten Fetzner vorübergehend die Amtsgeschäfte im Rathaus. Seit vergangenen Donnerstag ist die Wahl gültig, die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs

