An den Brücken nagt der Zahn der Zeit

Die Autobahnbrücke über die A 5 war nicht die erste im Zuständigkeitsbereich von Hessen Mobil in Heppenheim, die abgerissen werden musste – und sie wird nicht die letzte sein. So wie das Bauwerk an der kreisstädtischen Autobahnanschlussstelle oder die Brücken zwischen Heppenheim und Hüttenfeld vor fünf Jahren oder über die A 659 bei Viernheim vor neun Jahren gibt es noch einige Brücken aus den

...