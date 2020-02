An der Solardraisine gibt es in Wald-Michelbach viel Kritik

Bergstraße.Kritik an der Solardraisine gab es in der Wald-Michelbacher Gemeindevertretung vonseiten der Bürger für Wald-Michelbach, der Freien Wähler, der Grünen und der FDP. Während Jörg Maletz (BfW) von „keinem erkennbaren Nutzen für die Gemeinde“ und einer Fehlentscheidung sprach, warf er noch einmal die kostengünstigere Variante mit Pedelec-Draisinen in den Raum. Hermann Lipp (FDP) wollte ebenfalls – aus Kostengründen – das Draisinenkonzept abschaffen. Günther Roßbach (FW) sah das genauso. Für ihn ist die Draisine eine außerordentliche Belastung: „Unter schlechten Umständen entsteht hoffentlich nicht ein weiteres, unheilvolles Kümmernis.“ Wegen der festgeschriebenen Zahlungen für die Draisine gab es in der Grünen-Fraktion keine einvernehmliche Zustimmung zum Etat der Gemeinde. nk/Archivbild: Kopetzky

