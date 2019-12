An der Wiege der „Solidarnosc“, mit der im Osten die Freiheit kam

Bergstraße.Schon des Öfteren waren Bergsträßer mit dem Deutsch-Europäischen Bildungswerk Hessen in Osteuropa unterwegs. Doch bei der jüngsten Seminarreise des von Bensheims Ehrenbürgermeister Georg Stolle geleiteten Bildungswerks für dieses Jahr waren es besonders viele: 14 von insgesamt 40 Teilnehmern.

Ziel war die im Zweiten Weltkrieg völlig zerstörte Hansestadt Danzig an der polnischen Ostsee, die in den vergangenen über sieben Jahrzehnten wie Phönix aus der Asche zu einer pulsierenden, weltoffenen und vor allem reizvollen Stadt aufgestiegen ist. Beim Gang in die historische Altstadt zwischen Grünem und Goldenem Tor fällt es schwer zu glauben, dass diese Stadt 1945 in Trümmern lag. Doch die im Torbogen des Goldenen Tors angebrachten Fotodokumente aus der Nachkriegszeit machen die enorme und bemerkenswerte Aufbau- und Rekonstruktionsarbeit deutlich, mit denen die eindrucksvollen Barock- und Renaissancebauten aus dem 16. Jahrhundert in die Neuzeit zurückgeholt wurden.

Dazu gehören unter anderen das Rechtsstädtische Rathaus, das vermutlich kostbarste Backsteinbauwerk in Danzig, und die Marienkirche, die als größte Backsteinkirche der Welt gilt und 25 000 Menschen (im Stehen) Platz bietet. Charakteristisch für Danzig sind die „Beischläge“ (Treppe mit Terrasse) vor den schmalen Häusern. 1700 „Beischläge“ soll es im 18. Jahrhundert gegeben haben, so Stadtführerin Magdalena Latowska.

Wechselvolle Geschichte

Wie viele Städte in Osteuropa hat auch Danzig eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Anfang des 14. Jahrhunderts vom Deutschen Ritterorden erobert, kehrte die Stadt knapp 150 Jahre später zur polnischen Krone zurück. In der Zeit der Teilung Polens gehörte Danzig zu Preußen und später zu Deutschland. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde die Stadt aufgrund des Friedensvertrags von Versailles zur Freien Stadt unter Kontrolle des Völkerbundes.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebten fast ausschließlich Deutsche in Danzig. Dann kam es als Folge der Entscheidung der Siegermächte zu einer Art Völker-Rochade von Ost nach West. Die deutschen Einwohner wurden vertrieben und an ihre Stelle kamen die ebenso heimatvertriebenen Polen aus den ehemaligen polnischen Gebieten im Osten.

Bei den Reisen des Bildungswerks geht es immer auch um den Kontakt mit den deutschen Minderheiten – und so stand unter der Leitung von Siegbert Ortmann, stellvertretender Vorsitzender des Deutsch-Europäischen Bildungswerks und Vorsitzender des BdV Hessen, auch der Besuch der Danziger Organisation des Bundes der Deutschen Minderheit im Programm.

In den Räumen der Organisation lernten die Besucher einige der Mitglieder kennen, die alle die deutsche Sprache pflegen, sich aber auch als Danziger fühlen. Wie vom Vorsitzenden Roland Hau zu hören war, geht es dem Verein weniger um Politik, sondern mehr um die Weitergabe und Pflege des deutschen Kulturgutes. Allerdings hat man auch erreicht, dass beispielsweise die Straßenbahnen in Danzig auch die Namen von bekannten Deutschen tragen.

Besuch der Westerplatte

Im Programm fehlte auch der Besuch der Westerplatte bei Danzig nicht. Die langgestreckte Halbinsel wurde am 1. September 1939 wegen des hier vorhandenen polnischen Munitionslagers vom deutschen Panzerschiff Schleswig-Holstein angegriffen. Dieser Beschuss gilt als Beginn des Zweiten Weltkriegs. Heute erinnern die Ruine der Kaserne, die in ein Museum umgewandelte Wache und ein Denkmal an dieses Ereignis.

Im Rathaus der Stadt Danzig erfuhr die Gruppe von den Aktivitäten der Stadt in der 1980 gegründeten neuen Hanse, in der heute 150 Städte aus 16 Ländern vereinigt sind. Jedes Jahr gibt es in einer der Städte den Hansetag. 1997 zur 1000-Jahr-Feier der Stadt war er in Danzig und wird auch 2024 wieder hier veranstaltet. Danzig hat insgesamt 16 Partnerstädte, in Deutschlang gibt es mit Bremen seit 1976 eine rege Partnerschaft.

Maciej Buczkowski von der Stadtverwaltung machte keinen Hehl daraus, wie sehr die Stadt noch von dem gewaltsamen Tod ihres Bürgermeisters Pawel Adamowicz Anfang des Jahres geschockt ist. Bei einer Benefizveranstaltung war er von einem jungen Mann niedergestochen worden.

Für eine offene und freie Stadt

Adamowicz war der Gegenentwurf zur amtierenden Regierung. Er stand für alles, wofür PiS nicht steht und hat sich immer für ein offenes und freies Danzig eingesetzt. Allerdings ist Danzig nicht die einzige Stadt in Polen, in der die Regierungsmehrheit in den Händen der Reformer und nicht bei der PiS liegt. Diese freiheitliche Haltung spiegelt sich auch im Stadtwappen wider, auf dem steht: „Nec temere – nec timide“/“weder furchtsam – noch unbesonnen“.

Im Deutschen Generalkonsulat in Danzig stand Kanzler Reinhard Giesen der Besuchergruppe für Fragen zur Verfügung, da Generalkonsulin Cornelia Pieper terminlich verhindert war. Die aus Halle stammende FDP-Politikerin hat 2014 für sechs Jahre die Leitung des Danziger Generalkonsulats übernommen.

Untrennbar mit Danzig verbunden ist die hier gegründete Gewerkschaft „Solidarnosc“, die zu einer polnischen Freiheitsbewegung wurde und als Auslöser für den Sturz des Kommunismus und den Fall der Berliner Mauer gilt. Auch wenn die heutige Gewerkschaft mit der Solidarnosc von damals nur noch wenig zu tun hat, wie von Stadtführerin Magdalena Latowska zu hören war, wird der Solidarnosc-Platz vor dem ehemaligen Werftgelände mit dem Denkmal für die gefallenen Werftarbeiter ein symbolträchtiger Platz bleiben. Hier sei die Freiheit geboren worden.

Beeindruckend war der Besuch des Doms zu Oliva mit seiner monumentalen Orgel und einem kleinen Konzert, das die enorme Klangkraft der über 7800 Pfeifen demonstrierte. Kennengelernt hat die Reisegruppe auch die Kaschuben, ein westslawisches Volk unter deutschem Einfluss, das in Polen zum großen Teil in der Woiwodschaft Pommern lebt und Danzig als seine Hauptstadt betrachtet. Den Deutschen seien sie zu wenig deutsch, den Polen zu wenig polnisch, war zu hören. Sie pflegen ihre eigene Sprache und die Ortsschilder sind zweisprachig (polnisch/kaschubisch).

Das Emigrations-Museum in Gdynia, das kaschubische Freilichtmuseum und die Besichtigung der Marienburg, die größte Backsteinfeste der Welt, waren weitere interessante Stationen einer Seminarreise, die einmal mehr aufschlussreiche Begegnungen ermöglichte und auch den geschichtlichen Horizont erweiterte. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019